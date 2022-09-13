中國式清零 14億人為習近平表演的政治運動

中國持續COVID-19嚴苛清零防疫，外媒分析，中共將清零政策轉為一場強制14億人參與的政治運動，這是中國最高領導人習近平明確的掌權證明，他證明自己和毛澤東一樣具有發動群眾的能力。

紐約時報中文網13日報導，世界上大部分國家、地區正在走出疫情，中國卻仍充斥封鎖、隔離、大規模檢測，這場強制14億人參與的政治運動宛如一場24小時不間斷的表演，這場表演的觀眾只有習近平，必須等到他喊停。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零防疫是習近平掌權最為明確的證明，他證明了自己可和中華人民共和國創立者毛澤東一樣，具備發動大躍進、文化大革命的能力。習近平似乎不在乎這場政治運動極具破壞性，儘管病毒已經變得溫和許多。

在疫情發生初期，中國的威權主義防疫被證明有效，美國和歐洲彼時都苦於高死亡率和高感染率。習近平一直以暫時的成功作為證據，證明中國自上而下的治理模式優於自由民主國家；他拒絕放棄老方法，不願轉而學習與較溫和的病毒變種共存。

中國約有15%老年人完全沒有接種疫苗，中共以此為清零防疫政策辯護，直指在一個醫療資源總量不足、老齡人口多的國家，放鬆疫情防控勢必造成大規模人群感染；許多中國人相信這個說法。中共強調，堅決鬥爭一切歪曲、懷疑、否定防疫方針政策的言行。

根據野村證券數據，截至6日，中國有49個城市實施了某種形式的封鎖，約有2.92億人受到影響，這造成嚴重經濟損失。野村證券於年初預計，中國2022年經濟成長率將達到4.3%；在連續幾輪封鎖措施後，下修預測值為2.7%。