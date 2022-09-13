快訊

陳伯均法官登山失聯3天 今懸崖下發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

中國式清零 14億人為習近平表演的政治運動

中央社／ 台北13日電

中國持續COVID-19嚴苛清零防疫，外媒分析，中共將清零政策轉為一場強制14億人參與的政治運動，這是中國最高領導人習近平明確的掌權證明，他證明自己和毛澤東一樣具有發動群眾的能力。

紐約時報中文網13日報導，世界上大部分國家、地區正在走出疫情，中國卻仍充斥封鎖、隔離、大規模檢測，這場強制14億人參與的政治運動宛如一場24小時不間斷的表演，這場表演的觀眾只有習近平，必須等到他喊停。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零防疫是習近平掌權最為明確的證明，他證明了自己可和中華人民共和國創立者毛澤東一樣，具備發動大躍進、文化大革命的能力。習近平似乎不在乎這場政治運動極具破壞性，儘管病毒已經變得溫和許多。

在疫情發生初期，中國的威權主義防疫被證明有效，美國和歐洲彼時都苦於高死亡率和高感染率。習近平一直以暫時的成功作為證據，證明中國自上而下的治理模式優於自由民主國家；他拒絕放棄老方法，不願轉而學習與較溫和的病毒變種共存。

中國約有15%老年人完全沒有接種疫苗，中共以此為清零防疫政策辯護，直指在一個醫療資源總量不足、老齡人口多的國家，放鬆疫情防控勢必造成大規模人群感染；許多中國人相信這個說法。中共強調，堅決鬥爭一切歪曲、懷疑、否定防疫方針政策的言行。

根據野村證券數據，截至6日，中國有49個城市實施了某種形式的封鎖，約有2.92億人受到影響，這造成嚴重經濟損失。野村證券於年初預計，中國2022年經濟成長率將達到4.3%；在連續幾輪封鎖措施後，下修預測值為2.7%。

習近平 疫情 中共

延伸閱讀

彭博：後烏克蘭時代 中國獲勝、俄國失算失敗

中印拉達克東部對峙兩年 一巡邏點雙方軍隊後退

習近平14日出訪 中、俄、印度元首峰會受矚目

習近平將訪問中亞兩國 將會晤普亭

相關新聞

栗戰書稱理解並支持俄羅斯 學者：俄方「選擇性突出部分觀點」

中國全國人大委員長栗戰書日前訪俄時說，中國「理解並支持」俄羅斯對烏克蘭局勢的立場，「我們正提供協助」，引起注意。但中國學...

疫情後首「出關」 習近平為何出訪中亞？

中國官方週一（9月12日）日證實，中國國家主席習近平將於9月14日至16日對哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦進行國事訪問、會見兩國總統，並出席在烏茲別克斯坦古城撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會（SCO）。

「最黑暗時刻」 中國兩維權律師傳獄中受虐

過去一週，兩名被中國當局關押多時的人權律師傳出在獄中狀況堪憂的消息。自2017年10月被在瀋陽逮捕，並遭當局以尋釁滋事和詐騙罪起訴後，中國維權律師李昱函已被關押近5年。然而該案自去年庭審完後，至今仍未做出宣判。李昱函的兒子9月初在推特上發文表示，她身患重病，多次心臟病發作，但申請3次保外就醫都被拒絕。

學者：對習無太多威脅 汪洋接任總理機會大

中國全國政協主席汪洋與國務院副總理胡春華被視為下屆總理的熱門人選。展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華認為，汪洋接任的機率大...

習近平、普亭將會面首重經濟務實合作 政治危局非兩人能解

中國外交部終於宣布中國國家主席習近平出訪哈薩克，其間的意義，不僅在於習近平2020年1月後首次出國，還破解了兩個懸疑。但...

美將「海馬斯」留東海 中媒：這不是挑釁又是什麽？

美國陸軍太平洋地區司令弗林（Charles Flynn）日前表示，即使美日聯合訓練「東方盾」已經結束，他也不急於將多管火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。