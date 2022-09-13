8月抖音及TikTok全球吸金超過94億元 年增1.8倍

分析機構Sensor Tower商店情報數據顯示，2022年8月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過3.06億美元（約新台幣94億元），是去年同期的1.8倍，蟬聯全球移動應用（非遊戲）收入榜冠軍。其中，大約47.2％的收入來自中國版本抖音；美國市場排名第二，貢獻了16.5％的收入；日本市場排名第三，占4.2％。

8月份，YouTube以將近1.33億美元的收入，位列非遊戲APP收入榜單第二名，相較去年同期增長31.2％。榜單前五名另外三款應用為Google One、Tinder和Disney+。

Sensor Tower商店情報此前報告指出，當統計包括中國大陸iOS上的抖音時，今年上半年TikTok保持其在App Store 和Google Play中全球收入最高的非遊戲APP位置。今年上半年，消費者在這款APP上花費了17億美元，比去年同期的9.2億美元增長了85％。

上半年YouTube以6.936億美元的估計消費者支出穩居第2位的非遊戲APP。個人雲端儲存空間Google One以近6.14億美元排名第3位。約會APP Tinder和迪士尼的流媒體平台Disney+分別排在第四位和第五位。