涉嫌受賄、隱瞞境外存款 中人壽前董座王濱被逮捕

據央視新聞報導，大陸最高人民檢察院消息指，中國人壽保險（集團）公司前黨委書記、董事長王濱涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、隱瞞境外存款罪對王濱作出逮捕決定。

王濱於今年1月8日官宣落馬。9月1日，中央紀委國家監委發布消息，王濱被開除黨籍和公職。通報指出，他拒不落實防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞金融腐敗。

北京日報微信公眾號「長安街知事」訊息指，經查，王濱喪失理想信念，背棄初心使命，大搞任人唯親唯私唯利，嚴重污染所在單位政治生態，對抗組織審查。

同時，王濱被指違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排和宴請；借用管理和服務物件巨額錢款，違規擁有非上市公司股份；干預和插手市場經濟活動；長期極度縱容甚至幫助其親屬進行違紀違法活動；將公權力當作攫取巨額私利的工具，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。