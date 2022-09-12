習近平將訪問中亞兩國 將會晤普亭

大陸外交部發言人華春瑩9月12日宣布：9月14日至16日，國家主席習近平將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並應哈薩克共和國總統託卡耶夫、烏茲別克共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。這是新冠疫情爆發後，習近平首次出國訪問，並將與普亭舉行峰會。

九月八日，俄羅斯總統普亭會見中共政治局常委栗戰書時，親口表達期待跟中國國家主席習近平見面，間接證實中俄元首，將在15日到16日的烏茲別克會晤，專家認為，中俄兩國都在國際上備受壓力，因此這次會面，預計將更深化兩國友誼，目的就是要聯手，對抗西方。

中俄元首峰會確定成行，雖然大陸外交部遲遲沒有證實，但俄羅斯總統普亭先親自發布。「我希望很快能在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會，順利見到習近平。」普亭日前在俄羅斯遠東城市海參崴，會見大陸全國人大常委會委員長栗戰書時表示，計畫在15日到16日參加上海合作組織峰會時，順道與習近平會談。