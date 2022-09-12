港人忐忑中追憶女王：美好時代已結束，曾經的香港已死

英女皇（王）壽辰、女皇頭港幣.....97年（1997）以前，關於女皇的象徵，曾經為世代香港所熟悉。每年4月21日，英女王伊莉莎白二世生日，香港都會慶祝「英女皇壽辰」。這天也是香港的國定假日。

97後，英女皇壽辰由香港特別行政區成立紀念日所取代。假期改制，錢幣換樣，香港「回歸」之後，一場靜靜的記憶清洗，進行的速度愈來愈加快。

去年，出身福建的「政協」余德聰，甚至建議香港著名的街道「皇后大道東」，要改名為「毛澤大道東」。他說改名有迫切性及必要性，必須盡速完成。

不過，女皇逝世消息傳來，港人記憶重回心頭，滋味五味雜陳。這一次，在緊繃的政治氣氛下，港人大多選擇在社群媒體和街頭上「低調」紀念。

女皇是英國殖民象徵

作為殖民時期的象徵，97之前，香港支持北京的人士和民主派人士對於英國統治陣線一致。不過，在北京加強對於香港的控制之後，部分民主派開始轉向，認定英國人殖民統治比回歸之後更自由，也更民主，對香港更好。2019年反送中遊行中，民主派甚至揮舞代表殖民的「香港旗」，讓北京當局大為震怒。

反送中運動之後，中國在全世界矚目下施行國安法，掃蕩香港任何「與國外串謀」的政治行動，在這樣的政治氣氛下，也讓公開哀悼女皇，變得十分冒險。

人在英國的前香港立法會議員羅冠聰就是透過社群媒體表達哀悼。即便北京不喜歡，女皇在港人心目中仍有特別地位，「幾百萬港人都深愛女皇。」

上任不久的香港行政長官李家超發了一份四平八穩的聲明，表達哀悼，認為女皇的離去，是英國重大損失。不過，相較於羅冠聰，聲明中絕口不提港人對於女皇的情感。

事實上，2014年以來，香港爆發「雨傘運動」在內的多次民主運動，中國無視於港人訴求，一步步加強管控，曾引起全世界批評。其中，作為前殖民國的英國，也多次發表譴責，只不過，中國對於英國的批評也毫不客氣反擊。更讓中國光火的是，英國為表達對於抗議港人的支持，提供收容管道。

英國也希望女王遠離香港

像是羅冠聰2020年被香港警方以港區國安法的煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪通緝之後，隨即流亡英國尋求庇護。2021年，英國政府根據難民地位公約給予難民身份，讓羅冠聰得以持有英政府發出的難民旅行證，作出入境之用。

有意思的是，中國竭力消滅港人對英國的記憶，在此同時，英國也不希望香港繼續使用與英國有關的象徵。

香港反送中半年來，港警暴力執法引起港民憤慨，英國多名國會議員及政界人士，就聯名寫信給英國女皇伊莉莎白二世，要求撤銷位於倫敦的皇家香港警察協會的「皇家」頭銜及皇冠徽章。

聯署信直批香港警隊無差別使用武力，配合政府打壓異見，不適合繼續使用皇冠標誌，要求撤銷「皇家香港警察協會」當中的「皇家」及其皇冠徽章。

最後的皇室？

著名的香港戰地記者張翠容認為，大家對英女皇的去世已在預料之內，英國傳媒也一早準備好她的生平， 只在等等等， 等待大派用場的一刻。

「以前大家都急查理斯之所急，好奇他要等待到何時才能登上王位寶座？ 終於他真的要等到七老八十才成為國王。我也奇怪英女王對王位為什麼如此戀棧， 至死方休？」

王室制度的存廢，在英國迭有爭論。以英國國內來說，共和派就主張要廢除王室，但根據2021年的民調，英國民眾當中，7成多都還是認爲應該保留這個體制。而且即便從黛安娜王妃以來，皇室成員的新聞多為負面；但大多數英國人對英女皇，以及最新一代威廉王子都很喜歡。

至於在海外，英女皇代表的其實是影響力早已不存在的英國。在經濟不振和脫歐陰影下，女皇透過英聯邦擁抱的是大英帝國的餘暉。不過，過去十幾年，陸續有英聯邦成員國退出這個「俱樂部」。脫離的時候，這些國家也直接脫掉「英聯邦」這個具有殖民象徵的烙印，在錢幣上移除英女王頭像。

女皇駕崩之後，香港人紛紛湧上社群媒體，至於會不會有官方的紀念活動？目前看起來並不樂觀。今年6月2日 — 英女皇伊利沙伯二世登基70周年，英國展開為期四天的「白金禧」慶祝活動，前殖民地也紛紛舉辦活動慶祝，唯獨在香港，這一天卻是格外的安靜。

不過，一個愈來愈受箝制的香港，女皇過世的消息，激起的是港人對過往的思念，以及表面下暗潮洶湧的政治思潮，一位拒絕名字刊登的香港音樂人就說，對她來說，那真的是一個時代的消逝。

「美好的時代已完全結束…..，我所認識的香港也死了。」

（本文出自2022.9.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）