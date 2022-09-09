中共中央政治局會議 討論二十大報告與黨章修正案

中共中央政治局9日召開會議，針對中共二十大報告稿進行討論，並且還有黨章修正案、中紀委報告稿等相關與二十大有密切聯繫的重要事項。

央視新聞報導，中共中央政治局9月9日召開會議，研究擬提請十九屆七中全會討論的十九屆中央委員會向二十大的報告稿、「中國共產黨章程（修正案）」稿、十九屆中央紀律檢查委員會向二十大的工作報告稿，審議「十九屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情況報告」、「關於黨的十九大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告」。

報導指出，會議聽取了上述兩份報告稿以及黨章修正稿「在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告」，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將這三份文件稿提請十九屆七中全會討論。

會議強調，「要發揚民主、集思廣益，認真研究和吸收各方面提出的意見和建議，努力起草出順應全黨全國各族人民共同心願、符合新時代堅持和發展中國特色社會主義、適應新時代新征程黨和國家工作目標任務的大會報告，制定出適應黨的理論和實踐創新發展、推進新時代黨的建設新的偉大工程需要的黨章修正案」。

對於中共黨章修改，此次會議認為，二十大「根據新形勢新任務」對黨章進行適當修改，「有利於全黨更好學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，更好把中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程推向前進」。

同時，會議並要求，要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，「使黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現黨的十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，明確新形勢下堅持和加強黨的領導、推進全面從嚴治黨的新要求，更好以偉大自我革命引領偉大社會革命」。