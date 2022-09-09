北韓74年國慶 習近平向金正恩致賀電：感到由衷高興

北韓近日迎來74周年國慶，大陸國家主席習近平9日向北韓領導人金正恩致賀電，強調對北韓發展感到由衷高興，也表示願同北韓保持戰略溝通，加強協調合作。

央視新聞報導，習近平9日向北韓領導人朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電，他指出，「74年來，朝鮮人民緊密團結在朝鮮勞動黨周圍，砥礪奮進，推動社會主義建設事業取得重要成就。近年來，在朝鮮勞動黨八大確定的方針政策指引下，朝鮮人民在發展經濟、改善民生方面不斷取得新成果，並成功抗擊新冠肺炎疫情。作為好同志、好鄰居、好朋友，我們對此感到由衷高興」。

習近平提到，「相信在總書記同志和朝鮮勞動黨領導下，兄弟的朝鮮人民一定能夠推動朝鮮社會主義事業實現新發展、邁上新台階」。

習近平還表示，大陸跟北韓山水相連，傳統友誼歷久彌堅，「我同總書記同志就規劃兩黨兩國關係發展藍圖、充實中朝友誼時代內涵達成一系列重要共識。中朝友好更加深入人心，兩國交流合作持續推進，雙方在彼此重大關切問題上相互支持，彰顯了中朝傳統友誼的蓬勃生機」。

他強調，百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期。大陸願跟北韓保持戰略溝通，加強協調合作，「共同維護好、鞏固好、發展好中朝關係，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定與發展繁榮作出貢獻」。