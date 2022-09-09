中印衝突趨緩 陸國防部：「加南達坂」一帶脫離接觸

中印衝突傳出有進一步的緩和，大陸國防部宣布，根據雙方共識，兩軍在加南達阪一線開始脫離接觸。

大陸國防部9日上午發布中英文聯合新聞稿指出，9月8日，「根據中印雙方第16輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位加南達坂一線部隊開始同步有計劃組織脫離接觸。這有利於維護邊境地區和平安寧」。

此前在9月8日傍晚，印度外交部已經先發表聲明指出，印軍與共軍已在戈格拉溫泉（Gogra-Hotsprings）的第15巡邏點（PP-15）地區有計畫撤離。

根據地圖，加南達坂哨點位於西藏阿克賽欽地區南部，距離雙方此前發生激烈衝突的加勒萬谷地不遠，也是地勢險惡之加勒萬谷地除河口外的重要開口，具有相當重要的戰略地位。

共軍與印軍雙方先前在7月17日舉行歷時12小時的第16輪軍長級會談，雙方隨後發布聯合新聞稿重申，解決剩餘問題有助於恢復中印邊界西段實控線地區的和平安寧，推動雙邊關係發展。當時大陸官媒「玉淵譚天」即指出，新聞稿「前瞻性」一詞，「表明此次會談中至少一方拿出了方案，並正就這一方案進行磋商」。

大陸與印度都有參與的上海合作組織，計畫於9月15日至16日在撒馬爾罕舉行的成員國元首峰會，屆時大陸國家主席習近平、印度總理莫迪都有望能出席，是否舉行邊境衝突以來首度的雙邊峰會也備受矚目。