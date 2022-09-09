兩岸交流盛會 昆山中秋燈會亮燈

2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會，8日周莊南湖灣舉行，慧聚廣場、周莊、淀山湖、錦溪四大燈區同步點亮，周莊國際旅遊節同時啟幕。昆山市長陳麗豔表示，燈會既是兩岸文化交融的盛宴，也是兩岸同胞交流的盛會。

昆山市融媒體中心「第一昆山」報導，陳麗豔指出，兩岸民眾以燈為媒，營造昆台融合、山海相連的友好氛圍，映照兩岸同胞並肩同行、風雨同舟的奮鬥歷程；以燈為媒，彰顯同根同源、血脈相連的文化基因，搭建兩岸同胞共度佳節、共話友誼的精神橋樑；以燈為媒，共敘團結合作、親如一家的深厚情誼，繪就兩岸同胞攜手奮進、同向未來的美好畫卷。

陳麗豔提到，當前昆山正堅定扛起「打造社會主義現代化建設縣域示範」的時代重任，聚力建設新城市、大力發展新產業、全力佈局新賽道，奮力走好新時代「昆山之路」。

陳麗豔指出，昆山將加快推動試驗區、金改區等兩岸特色平台高品質發展，持續擦亮「昆如意」營商服務品牌，在制度創新上求突破、在產業合作上下實功、在交流交往上促提升，堅定不移推動昆台融合發展邁向更深層次、更廣範圍、更高水準。

陳麗豔期盼，廣大台商台胞繼續與昆山同向而行、並肩打拚，攜手推動台商台企投資創業在昆山、創新轉型在昆山、上市貿易在昆山、休閒度假在昆山，共同書寫「兩岸一家親」的時代新篇章。

包括兩岸企業家峰會大陸方面、江蘇省旅遊協會、江蘇省台辦、昆山市政府和昆山台協、台灣中華兩岸交流協會等，以及台商台胞代表出席活動。

本次燈會以「花開並蒂·燈映兩岸」為主題，拓展慧聚廣場、周莊、淀山湖、錦溪4個燈區，將傳統彩燈與數位科技相結合，融合靈秀多姿的江南風韻和絢麗多彩的寶島風俗，不僅體現了兩岸一脈相承的文化傳統和價值理念，還展現出昆山旅遊度假區和錦澱周一體化發展成果。

慧聚廣場燈區結合昆山開發區國批30周年，多角度展現昆台融合發展豐碩成果，激勵幹部群眾走好新時代「昆山之路」；周莊燈區將傳統主題彩燈與數位科技、現代光影相結合，豐富夜間場景沉浸式體驗。

淀山湖燈區突出「環湖、鄉村、現代時尚」，呈現絢麗多彩、獨具特色的「夜美澱山湖」；錦溪燈區增設河岸彩燈與廊棚燈組，原汁原味地展示水鄉生態環境、古鎮風貌格局以及江南民居的生活情境。

當晚，昆山市啟動發布一批昆台文旅交流專案：以兩岸人文風景為元素的NFT海峽兩岸數位藏品正式版發布；昆山原創微電影《兩岸一家親》開機；著名畫家楊明義捐贈畫作。此外，「周莊水鄉風情小鎮」被授予「2022水韻江蘇·最美網紅打卡地」稱號。