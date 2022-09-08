陸委會委託智庫在美辦研討會 籲強化台美合作
陸委會委託遠景基金會與美國智庫合辦的研討會，原定陸委會主委邱太三將在訪美行程中出席，不過邱太三延期訪美後改為視訊致詞，而陸委會也指出，與會學者均認為台美應該強化合作，以遏制中共冒進作為。
陸委會8日晚間發布新聞稿指出，委託遠景基金會與美國「新美國安全中心」（CNAS）7日合辦研討會，就中共「二十大」及對美中台關係影響，及後疫時期印太新政經秩序的評估等子題進行討論，陸委會強調，台美學者共同關切中共藉對台軍演等升高情勢，也提出美國對台支持具重要性，尤須以實質行動反制中共作為，不只軍事上，在外交、經濟與金融等各層面嚇阻中共。
陸委會指出，有學者稱習近平「二十大」延任後，高度集權一身，不可能分享權力，高層人事變化不會改變其權力結構，且預期習對外將有所作為，未來也勢將加強對台灰色地帶侵擾，另陸委會提及與會學者表示，台灣雖未參加美國推動的IPEF（印太經濟架構），但台灣是美關鍵夥伴，台美也應洽談自貿協議並尋求國會支持。
參與此次研討會的學者，包含遠景基金會執行長賴怡忠、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範、台灣大學國家發展研究所副教授周嘉辰、國防安全研究院副研究員陳亮智等人。
美方學者則有CNAS副總裁Anna Saito Carson、印太安全計畫研究員Jacob Stokes、戰略與國際研究中心資深副總裁Matthew P. Goodman、副研究員Joshua Fitt等，陸委會表示，「會議討論熱烈，有助台美學術交流及國際社會等各界瞭解當前台海與區域情勢發展變化，並傳達我方政策立場、爭取國際支持」。
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