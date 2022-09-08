陸委會委託智庫在美辦研討會 籲強化台美合作

陸委會委託遠景基金會與美國智庫合辦的研討會，原定陸委會主委邱太三將在訪美行程中出席，不過邱太三延期訪美後改為視訊致詞，而陸委會也指出，與會學者均認為台美應該強化合作，以遏制中共冒進作為。

陸委會8日晚間發布新聞稿指出，委託遠景基金會與美國「新美國安全中心」（CNAS）7日合辦研討會，就中共「二十大」及對美中台關係影響，及後疫時期印太新政經秩序的評估等子題進行討論，陸委會強調，台美學者共同關切中共藉對台軍演等升高情勢，也提出美國對台支持具重要性，尤須以實質行動反制中共作為，不只軍事上，在外交、經濟與金融等各層面嚇阻中共。

陸委會指出，有學者稱習近平「二十大」延任後，高度集權一身，不可能分享權力，高層人事變化不會改變其權力結構，且預期習對外將有所作為，未來也勢將加強對台灰色地帶侵擾，另陸委會提及與會學者表示，台灣雖未參加美國推動的IPEF（印太經濟架構），但台灣是美關鍵夥伴，台美也應洽談自貿協議並尋求國會支持。

參與此次研討會的學者，包含遠景基金會執行長賴怡忠、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範、台灣大學國家發展研究所副教授周嘉辰、國防安全研究院副研究員陳亮智等人。