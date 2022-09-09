解決就醫難 陸建醫聯體1.5萬個

設置12個專業類別醫學中心，建設50個區域醫療中心，組建各種形式的醫聯體1.5萬個…中共十八大（2012年）以來，中國大陸推動醫改走深走實，促進優質醫療資源下沉，努力解決群眾看病就醫難題。

新華社報導，根據中共中央宣傳部舉行的「中國這十年」系列記者會消息，當天介紹了中共十八大以來衛生健康事業發展成就有關情況。

大陸國家衛生健康委員會副主任李斌介紹，10年來，大陸構建優質高效醫療服務體系，設置國家醫學中心和國家區域醫療中心，加強醫聯體、醫共體建設和縣域綜合醫改。推進大病重病在本省解決，一般病在市縣解決，頭疼腦熱在鄉鎮、村裏解決，年人均診療次數、住院率等指標逐步達到或接近發達國家平均水平。

「2021年，首批國家區域醫療中心相關專科的跨省就醫較2019年下降了9.3%，就醫秩序更趨合理。」大陸國家衛生健康委員會體制改革司負責人朱洪彪說，緩解「看病難」的同時，大陸基本醫療保障能力穩步提升，推進組織藥品耗材集中採購和使用，群眾看病貴問題也得以減輕。

大陸衛生人才整體素質不斷提高、醫療技術能力與質量水平雙雙提升，也為群眾看病就醫提供了有力保障。李斌介紹，到2021年，大陸衛生人員總量達到1398.3萬人，各類人才團隊規模不斷壯大，基層衛生專業技術人員占比達到72%。