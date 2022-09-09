快訊

首屆新課綱技高生逾5成用PDF作備審 學檔淪暫存區

解決就醫難 陸建醫聯體1.5萬個

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

設置12個專業類別醫學中心，建設50個區域醫療中心，組建各種形式的醫聯體1.5萬個…中共十八大（2012年）以來，中國大陸推動醫改走深走實，促進優質醫療資源下沉，努力解決群眾看病就醫難題。

新華社報導，根據中共中央宣傳部舉行的「中國這十年」系列記者會消息，當天介紹了中共十八大以來衛生健康事業發展成就有關情況。

大陸國家衛生健康委員會副主任李斌介紹，10年來，大陸構建優質高效醫療服務體系，設置國家醫學中心和國家區域醫療中心，加強醫聯體、醫共體建設和縣域綜合醫改。推進大病重病在本省解決，一般病在市縣解決，頭疼腦熱在鄉鎮、村裏解決，年人均診療次數、住院率等指標逐步達到或接近發達國家平均水平。

「2021年，首批國家區域醫療中心相關專科的跨省就醫較2019年下降了9.3%，就醫秩序更趨合理。」大陸國家衛生健康委員會體制改革司負責人朱洪彪說，緩解「看病難」的同時，大陸基本醫療保障能力穩步提升，推進組織藥品耗材集中採購和使用，群眾看病貴問題也得以減輕。

大陸衛生人才整體素質不斷提高、醫療技術能力與質量水平雙雙提升，也為群眾看病就醫提供了有力保障。李斌介紹，到2021年，大陸衛生人員總量達到1398.3萬人，各類人才團隊規模不斷壯大，基層衛生專業技術人員占比達到72%。

中共

延伸閱讀

陸衛健委：未有疫情之地要常態化核酸 中秋後推落地檢

大陸33樓社區「高空墜狗」砸中散步居民 狗死人亡

陸企赴歐洲上市夯 融資額首次超過美國

大陸成立14所青少年航空學校 培訓航母艦載機飛行員

相關新聞

援川震 國台辦：謝「台灣各界」慰問

四川甘孜藏族自治州瀘定縣五日發生規模六點八地震，造成重大傷亡。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，地震發生後，台灣各界透過各種...

解決就醫難 陸建醫聯體1.5萬個

設置12個專業類別醫學中心，建設50個區域醫療中心，組建各種形式的醫聯體1.5萬個…中共十八大（2012年）以來，中國大...

中俄深化合作 加速共同開發遠東

大陸全國人大常委會委員長栗戰書，七日在俄羅斯舉行的第七屆東方經濟論壇全會發表致詞表示，「中方將進一步加強同俄羅斯的貿易、...

新民族政策？北京推「各族群衆互嵌式發展計畫」

大陸官方又推出新的民族政策措施，7日首度召開「各族群衆互嵌式發展計畫動員部署會」，同時有中共統戰部、國家民委等七部門聯合...

美國禁售AI晶片 分析：影響2027年大陸軍事現代化

針對美國政府要求晶片大廠禁止出貨高階人工智慧（AI）運算晶片給中國，學者認為，此次禁令將會影響中國研發高科技武器的能力，...

陸委會委託智庫在美辦研討會 籲強化台美合作

陸委會委託遠景基金會與美國智庫合辦的研討會，原定陸委會主委邱太三將在訪美行程中出席，不過邱太三延期訪美後改為視訊致詞，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。