栗戰書：中方將加強與俄羅斯全方位合作

中共全國人大常委會委員長栗戰書，7日下午在俄羅斯舉行的第七屆東方經濟論壇全會發表致詞表示，「中方將進一步加強同俄羅斯的貿易、能源、農業、基礎設施建設、科技、教育、醫療、文化等領域的全方位合作」。

據觀察者網報導，栗戰書致詞指，大陸國家主席習近平先後兩次應俄羅斯總統普亭邀請，出席東方經濟論壇並發表重要致詞，闡述了中方對發展中俄關係、推進區域互利合作、維護地區和平穩定的主張和倡議，在國際社會引發熱烈反響。

他表示，本屆東方經濟論壇以「通向多極世界之路」為主題，正當其時。世界多極化是歷史發展的大勢，也是國際社會的普遍期待。「去年以來，習近平主席先後提出全球發展倡議和全球安全倡議，得到聯合國等國際組織以及包括俄羅斯在內的眾多國家響應支持，為世界注入穩定性和正能量，為破解時代難題貢獻了中國智慧和中國方案」。

栗戰書說，中方願繼續同國際社會一道，以持續有力的舉措，推動兩大倡議落地生根、開花結果，為世界各國人民帶來實實在在的利益。

針對中俄關係，栗戰書指，今年2月，習近平主席與普亭總統就拓展兩國全方位務實合作、踐行共商共建共享的全球治理觀達成許多重要共識。「中國是俄羅斯遠東開發的重要合作夥伴，中俄開展遠東合作是兩國元首親自推動和規劃的重要合作內容。中方將進一步加強同俄羅斯的貿易、能源、農業、基礎設施建設、科技、教育、醫療、文化等領域的全方位合作，繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，助推中國東北全面振興與俄遠東開發國家戰略深度對接，促進中俄在遠東合作取得豐碩成果」。

他並指，東北亞是當今世界最具活力的地區之一。深化遠東開發與合作，將為促進本地區的安全與發展提供重要機遇。一是要踐行全球安全倡議，維護地區和平穩定。建設和諧安寧的共同家園，別無他法，唯有各方攜手合力，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，對話而不對抗，「結伴而不結盟」，團結而非分裂，堅持安全不可分割，不斷為維護地區和平穩定注入正能量。

二是要落實全球發展倡議，促進區域開放融合。要提振發展夥伴關係，匯聚合作資源和平台，加強發展政策聯通，挖掘創新增長潛力，「維護產業鏈供應鏈安全暢通」，打造更加穩定、安全、自由的貿易投資環境，為促進經濟全球化進程注入新動力。

三是要深化發展戰略對接，提升中俄遠東合作。中方將全面落實好習近平主席和普亭總統達成的重要共識，積極開展一帶一路建設和歐亞經濟聯盟對接合作，豐富中俄遠東合作內涵。兩國立法機構要加強協作，為此提供立法保障。

栗戰書說，中國大陸是世界多極化的堅定支持者和積極推動者。願同包括俄羅斯在內的區域各國一道，深化共建一帶一路，譜寫東北亞區域合作美好篇章，為推動構建人類命運共同體而不懈努力。

據報導，俄羅斯總統普亭、緬甸國家管理委員會主席敏昂萊、蒙古國總理奧雲額爾登、亞美尼亞總理帕什尼揚出席會議並致詞。印度總理莫迪、馬來西亞總理伊斯邁爾、越南總理范明政發表視訊致詞。