蔡總統等慰問川震後 陸國台辦：對「台灣各界」表示感謝

四川甘孜藏族自治州瀘定縣5日發生規模6.8地震，造成重大傷亡，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌均表達慰問。大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日表示，災情發生後，「台灣各界」透過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物，「我們對此表示感謝」。

朱鳳蓮說，9月5日，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生規模6.8地震，造成重大人員傷亡。

她說，災情發生後，「台灣各界」透過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物。「我們對此表示感謝」。

據大陸官方統計，截至8日8時，已知地震造成82人死亡、35人失聯、270多人受傷。

對於地震導致的人員傷亡及災損，總統府發言人張惇涵日前轉達蔡英文總統的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，盡早恢復正常生活。他也提到，蔡總統責請陸委會及相關單位密切掌握後續情況。

除此之外，賴清德、蘇貞昌均表達深切的哀悼與慰問，希望救援過程順利，並表示若需協助會適時支援。藍營方面，國民黨主席朱立倫在臉書上發文，向罹難者和傷者表達哀悼與慰問之意，國民黨副主席夏立言也去函四川省省委書記，表示慰問。