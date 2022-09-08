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蔡總統等慰問川震後 陸國台辦：對「台灣各界」表示感謝
四川甘孜藏族自治州瀘定縣5日發生規模6.8地震，造成重大傷亡，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌均表達慰問。大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日表示，災情發生後，「台灣各界」透過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物，「我們對此表示感謝」。
朱鳳蓮說，9月5日，四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生規模6.8地震，造成重大人員傷亡。
她說，災情發生後，「台灣各界」透過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物。「我們對此表示感謝」。
據大陸官方統計，截至8日8時，已知地震造成82人死亡、35人失聯、270多人受傷。
對於地震導致的人員傷亡及災損，總統府發言人張惇涵日前轉達蔡英文總統的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，盡早恢復正常生活。他也提到，蔡總統責請陸委會及相關單位密切掌握後續情況。
除此之外，賴清德、蘇貞昌均表達深切的哀悼與慰問，希望救援過程順利，並表示若需協助會適時支援。藍營方面，國民黨主席朱立倫在臉書上發文，向罹難者和傷者表達哀悼與慰問之意，國民黨副主席夏立言也去函四川省省委書記，表示慰問。
據四川省台辦7日表示，目前地震未收到台胞台企的受災報告。同時，大陸全國台企聯7日向四川省慈善聯合總會捐款人民幣100萬元（約新台幣442萬元），首筆來自台資企業的捐款是6日下午，由廣達集團全資子公司達豐（重慶）電腦捐出，康師傅、旺旺集團成都總廠也捐贈的價值超過人民幣100萬元的救災物資送至瀘定縣等。
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