大陸成立14所青少年航空學校 培訓航母艦載機飛行員

大陸近年積極發展海軍航空兵力量，開始從岸基向艦基轉型，為快速培養大量艦載機飛行員，大陸在各地建成14所海軍青少年航空學校，用「生長模式」訓練艦載機所需的大量飛行員。

澎湃新聞報導，中國海軍航空兵發展論壇9月7日在山東青島閉幕。會上海軍參謀部航空兵局局長董青表示，中國海軍航空兵已經初步實現了從岸基向艦基的跨越發展，形成以艦載戰鬥機、直升機、預警機、教練機四大類平台為基礎的艦載機體系，新型作戰力量取得重要突破，航跡從近海延伸到遠洋。

他還透露，在人才建設方面，以艦載機飛行人才和航母指揮人才等為代表的海軍航空兵新型人才隊伍正在崛起壯大，艦載戰鬥機飛行員生長路徑培養鏈路已經全面貫通，「改裝模式」和「生長模式」雙軌並行培養路徑全面走開。

他說，海軍航空兵依託地方優質普通高中建成的14所青少年航空學校，也已經成為海軍招收飛行學員的主管道，首屆學員已經進入初教機飛行階段。

大陸目前已有三艘航空母艦，最新的一艘福建艦於今年6月下水，未來還將興建數艘航母，所需大量艦載機飛行員的培養訓練刻不容緩。艦載機飛行員被形容為「刀尖上的舞者」，其要求比一般空軍飛行員更為嚴格。

央視網引述大陸軍事專家解釋，「改裝模式」指的是從空軍飛行員中選出合適者來擔任海軍艦載機飛行員，訓練他們如何駕駛殲-15在航母上快速起飛與降落時的阻攔著艦。

至於「生長模式」則是向下延伸，成立青少年航空學校（或與各地學校合作成立專班），從高中生開始培訓海軍艦載機飛行員（有點類似我早年的空軍幼校），如此可大量快速的培育艦載機飛行員。

網上資料顯示，要考入青少年航空學校除了學業成績外，還有許多要求，除基本體能外，雙眼裸眼遠視力得在1.2以上，未做過視力矯治手術；思維敏捷、反應靈活、動作協調能力強，性格開朗、情緒穩定。此外，還有政治審查，政治歷史要清白（一說家人不能有坐過牢者，以及不能有台灣關係的）。

例如河北省第一名的中學衡水中學自2020年起納入海軍青少年航空學校建設學校名單。向全省招收50名初中應屆畢業生為海航班學員，除向入選學生發放生活津貼，高三時綜合成績優異的，將推薦到北京大學、清華大學和北京航空航太大學進行「雙學籍」培養。

這50名海航班學員到高三時會統一參加海軍選拔檢測，檢測合格的畢業學生在高考（大學聯招）時必須首先填報海軍航空大學航空飛行與指揮專業，依據學生高考成績和飛行潛質測試結果擇優錄取。

但未錄取為海軍航空大學飛行學員的海航班高中畢業學生正常參加大陸全國高等學校招生錄取。

根據衡水中學海航班的規定，海軍每年會對學生綜合考核。學生因政治、思想、身體、學業等原因，不適合繼續在海航班培養的，會解除培養協議，其中因身體、學業原因離開的會安排至衡水中學普通班就讀。