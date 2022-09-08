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昆台文化交流月啟動 「寶島又一村」文旅商業街開街

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動暨「寶島又一村」文旅商業街開街、中秋亮燈儀式，7日在蘇州昆山市舉行。主辦方／提供
第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動暨「寶島又一村」文旅商業街開街、中秋亮燈儀式，7日在蘇州昆山市舉行。主辦方／提供

第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動暨「寶島又一村」文旅商業街開街、中秋亮燈儀式，7日在蘇州昆山市舉行。

昆山市委書記周偉指出，兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。昆山將不斷厚植台商台胞創新創業的發展熱土，持續打造台商台胞心靈棲憩的精神家園，全力構築台商台胞安居樂業的生活港灣，與廣大台商台胞同向而行、並肩打拼，共用發展新機遇、共創未來新輝煌。

當天開街的「寶島又一村」文旅商業街，引進台灣特色餐飲、夜市小吃、茶藝文化、文創零售等商戶近40家，同時也有寶島大戲院、兩岸好物館，慧聚小劇場等配套項目，兩岸同胞可以在這裡品嘗地道的台灣美食，感受原汁原味的臺灣街景。

活動當晚，還開展了2022昆山媽祖「千里尋根」「寶島又一村」巡安賜福活動，向到場嘉賓展示「鑽轎底、討吉利」等媽祖傳統文化習俗，充分感受昆山慧聚廣場媽祖文化特色。

燈會以「花開並蒂燈映兩岸」為主題，緊扣兩岸交流、共同發展主線，透過歌舞晚會和沈浸式情景演繹，勾勒兩岸融合發展的美好未來。

今年共拓展慧聚廣場、周莊、淀山湖、錦溪四大主題燈區，展現昆台融合交流以及旅遊度假區和錦淀周一體化發展成果，營造團結奮進、攜手共建的濃厚氛圍。期間還將舉辦兩岸文化交流、燈會嘉年華、主題宣傳、文旅惠民等系列特色主題活動。

作為昆山深化兩岸交流合作的重要平台之一，海峽兩岸（昆台）文化交流月活動已連續舉辦十年，成為廣大台商台胞認識了解大陸、兩岸青年走近走親的紐帶。

今年海峽兩岸（昆台）文化交流月，包括2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會、2022台灣大學生江蘇實習就業特訓營等59項對台交流活動，多角度、全方位展示昆台融合風采，豐富昆台文化交流內涵，不斷推動兩岸同胞之間友誼昇華、感情升溫、交往升級，讓在昆台胞深切感受到「此心安處是吾鄉」。

昆山慧聚夜市的「寶島又一村」文旅商業街開街。主辦方／提供
昆山慧聚夜市的「寶島又一村」文旅商業街開街。主辦方／提供

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