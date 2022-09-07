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比往例晚一天 大陸總理李克強向英國首相特拉斯致賀電

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國務院總理李克強，遲至7日才向英國新任首相特拉斯致賀電。（新華社）
大陸國務院總理李克強，遲至7日才向英國新任首相特拉斯致賀電。（新華社）

英國新任首相特拉斯就任後，中共高層遲遲未有發聲致賀電，直到7日晚間才宣布由大陸總理李克強向特拉斯致賀電，提到願意推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠，篇幅也較前兩任英國首相就任時要來得短。

據大陸駐英使館官網7日晚間消息，稱李克強日前致電伊莉莎白．特拉斯（Liz Truss），祝賀她就任英國首相，李克強在賀電中表示，「中英關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益。中方願同英方在相互尊重、平等互利基礎上，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠」。

上一任英國首相強生（Boris Johnson）2019年7月24日就任時，李克強亦致賀電，當中提到，「近年來，中英關係總體保持發展勢頭。雙方高層往來密切，各領域交流合作富有成果。強生首相擔任大倫敦市長和外交大臣期間，積極致力於深化雙邊關係，我對此表示讚賞」，當時李克強還表示，「願同強生首相一道努力，在相互尊重、平等相待基礎上，深化兩國政治互信，拓展各領域務實合作，推動中英關係沿著『黃金時代』大方向穩健向前發展，並為維護多邊主義和自由貿易、建設開放型世界經濟作出貢獻」。

再上一任英國首相梅伊（Theresa May）2016年7月13日就任時，李克強的賀電則指出，「近年來中英關係保持良好發展勢頭，兩國高層互訪頻繁，務實合作穩步推進，人文交流日益密切。中方讚賞英國政府推進對華合作『敢為人先』的進取精神，願同英方一道努力，讓中英關係的發展更加全面深入，更好造福兩國人民」。他並表示，歡迎梅伊於當年9月赴陸出席G20杭州峰會，「願在雙方方便時舉行新一輪中英總理年度會晤，共同規劃兩國關係與合作發展大計」。

值得一提的是，前兩任英國首相，李克強都是在就任當天致賀電，唯有特拉斯，是在就任後隔天，才被披露致以賀電，特拉斯對北京態度近期相當強硬，也曾召見大陸駐英大使，要求解釋中共對台軍演等行為。

李克強 英國 特拉斯

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