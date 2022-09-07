邱太三拋4點向北京喊話 不接受「解決台灣」政治方略

陸委會主委邱太三7日晚間以視訊方式在美國智庫發表演講，針對當前台海情勢，邱太三強調，「兩岸政治分歧應以和平方式化解」，提到緩減當前台海情勢，他提出四點意見，向北京當局喊話。他並強調，「我們不接受任何『解決台灣、侵犯主權』的所謂政治方略或制度安排」。

中共上月以美國眾議院議長裴洛西訪台為由，進行數日圍台軍演，台海情勢急遽升高。邱太三7日晚間以視訊方式在陸委會委託遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦的國際研討會上致詞表示，兩岸政治分歧應以和平方式化解；中共刻意製造區域情勢緊張的負面效應正在擴散，他並提出四點意見，緩減當前台海情勢。

首先，邱太三指出，「恃強而自負，無法服人」。呼籲北京當局領導人應繼續以開放改革的思維面對各項分歧；徒然將兩岸和平與區域穩定作為籌碼，無法實現現代化治理與成為負責任的大國典範。

其次，他表示，「以人民為中心」應成為兩岸風險管控的主要關切。中共所謂「新時代」的意義，應是為民謀福、創造和平發展的時代，而非為追求個人政治遺產迫使兩岸兵戎相見；倘不停止傷害台灣的施壓行徑、節制其內部耗損台海和平的負面因子，更遑論「心靈契合」。

第三，邱太三指出，敦促北京務實溝通降低兩岸間的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機。而這個基礎應建立在對等尊嚴、正視彼此、不設前提，及維護民眾福祉及台海和平「共同責任」的考量上。

第四，他表示，台海的安全攸關各方利益，台灣戰略的重要性，植基於民主制度與價值。「我們期盼美方及國際社會加強與台灣雙邊及多邊的交往互動，讓台灣的重要戰略定位與世界更加連結」。

針對世界格局劇變，他認為，北京成為台海不穩定因素。

邱太三指，在俄烏戰爭並未緩解的當下，8月上旬，中共當局對台灣驟然實施一連串針對性軍演及經濟法律等面向的施壓，「這是對岸利用當前國際局勢變動所作的一個決策轉變，改變既有區域秩序及台海現狀」；「未來更可能延伸至東海、南海及整個印太，並企圖發展成一種不可逆的趨勢、攪動區域不穩定，這是非常嚴肅的警訊」。

提到兩岸關係，邱太三表示，兩岸關係本質是和平對等，主權民主不容侵犯。

他認為，兩岸關係是建構印太地區安全繁榮的關鍵核心。70多年來，海峽兩岸選擇不同制度，兩岸關係從軍事對峙走向交流互動，如今對岸再度以武力威嚇來處理分歧；然而問題核心是，我方正視中共政權，但北京當局長久以來卻無法面對「中華民國的事實存在及台灣2300萬人民的民主自由意志」，導致兩岸政治僵局無法化解，這是兩岸關係的問題本質。

邱太三並指，中共希望加速統一步伐，惟其長期在台海的不當舉措與論述，違反事實、國際法與國際關係和平原則。中方在台周邊抵近軍演、侵害我主權、破壞區域安全，嚴重影響全球航運貿易，違反聯合國海洋法公約等沿岸和平秩序及沿岸國權利等；其不但擴張在台灣海峽的武力作為、更否認美方劃設且兩岸遵循半世紀以上的「海峽中線」軍事安全默契，嚴重威脅各方安全與利益。「國際社會不應再漠視中共對國際秩序規則的不斷挑戰與破壞」。

提到我方政策和立場，邱太三重申，台灣不挑釁、不冒進，與國際社會共同維護台海和平。

他強調，中華民國政府始終致力維護台海現狀。蔡總統上任6年多來，堅持以務實態度處理兩岸關係，保持理性克制不挑釁、堅定立場不退縮的原則。「我們不升溫軍事對抗、不損害任何國家與人民權益、不使區域情勢陷入動盪；但我們不接受任何『解決台灣、侵犯主權』的所謂政治方略或制度安排」。

他並說，我方感謝美國及全球民主國家持續關注台海和平、正義的支持台灣。