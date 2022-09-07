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廣西貴港前市委書記李新元 貪汙7.5億遭判死緩

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
李新元2021年底出庭時曾在法庭聲淚俱下，如今遭判死刑、緩刑二年。（圖／取自廣西自治區高級人民法院官網）
李新元2021年底出庭時曾在法庭聲淚俱下，如今遭判死刑、緩刑二年。（圖／取自廣西自治區高級人民法院官網）

大陸又傳出落馬官員因為巨額貪汙，遭到判處死緩，這次是曾在法院「聲淚俱下」的前廣西自治區貴港市委書記李新元。

廣西自治區高級人民法院7日公佈，李新元任職期間，貪汙金額達1.7億人民幣（約合台幣7.54億元），9月6日遭判死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

此前李新元在2021年3月被查，2021年11月被「雙開」（開除黨籍和公職）。廣西高院表示，經審理查明，2003年至2021年，李新元利用擔任欽州市委副書記、市長，貴港市委書記等職務上的便利以及職權和地位形成的便利條件，為廣西某公司、私營企業主楊某某等十八個單位和個人在項目承攬、土地開發、工作調動等事項上提供幫助，並收受上述額度的財物。

而此案於2021年12月22日上午，在南寧中院開庭，當時李新元作了最後陳述，當庭表示認罪悔罪認罰，並在最後陳述中「聲淚俱下，做出深刻懺悔」。

公開資料顯示，李新元出生於1962年10月，江蘇泰興人，曾任欽州市長、貴港市長、貴港市委書記等職，2021年2月出任廣西自治區農業農村廳黨組書記，不過僅僅履新一個月後，他就遭「官宣」被查。

自治區 貪汙

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