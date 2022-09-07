俄媒：栗戰書稱高興看到在普亭領導下 俄未被制裁擊垮

香港媒體引述俄媒報導指，大陸全國人大常委會委員長栗戰書9月7日稱，俄羅斯的經濟未被西方制裁擊垮，俄羅斯仍是國際投資合作的重要國家。

香港01報導，栗戰書7日在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）出席2022年東方經濟論壇全會並發言。

根據報導，俄羅斯衛星通訊社報導指，栗戰書表示，「中方高興地看到在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）領導下，俄羅斯經濟並未被美國和西方國家的嚴厲制裁所擊垮，而是在較短時間內實現穩定並展現韌性」。

據報導，栗戰書並指，中方認為，「俄羅斯仍是國際投資合作的重要國家，將進一步加強與俄羅斯的經濟、貿易、金融、科技、教育、文化等領域的全方位合作，繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，支持和配合俄方舉辦東方經濟論壇」。