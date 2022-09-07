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中俄等國聯合軍演結束 解放軍：增進戰鬥友誼深化互信

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中俄和前蘇聯國家及印度等各國的聯合軍演近日舉行。取自澎湃防務
中俄和前蘇聯國家及印度等各國的聯合軍演近日舉行。取自澎湃防務

由中國大陸、俄羅斯和印度等國共同舉行的「東方-2022」演習於7日在俄羅斯烏蘇里斯克市謝爾蓋耶夫斯基訓練場閉幕，澎湃防務報導，中方聯合戰役指揮部指揮員表示，連日來，「我們（共軍）與各方在檢驗協同作戰能力、積累實踐經驗的同時，更增進了戰鬥友誼、深化了互信合作」。

據報導，閉幕式於當地時間7日10時許開始，俄羅斯國防部副部長葉夫庫羅夫說，透過這次演習，參演各國加強了合作，增進了友誼，鞏固了團結。

中方聯合戰役指揮部指揮員表示，連日來，「我們與各方在檢驗協同作戰能力、積累實踐經驗的同時，更增進了戰鬥友誼、深化了互信合作」。

據報導，東方系列演習是俄軍四大戰略方向演習之一，在俄羅斯的軍演體系中佔有重要地位。

此次「東方-2022」演習於1至7日舉行，俄國國防部表示，「東方-2022」(Vostok 2022)軍演涵蓋七個遠東靶場和日本海，動員超過5萬名士兵、5,000項武器，包括140架飛機和60艘艦艇，參與國家包括前蘇聯國家、中國、印度、寮國、蒙古、尼加拉瓜和敘利亞。值得注意的是，俄羅斯總統普亭6日還親自到遠東軍演現場視察。

其中，共軍參演兵力由共軍北部戰區抽組戰區軍種部隊組成，共2,000多人，還有各型車輛（裝備）300多台、固定翼飛機和直升機21架、艦船3艘參加，同時派遣三個軍種參與同一場聯俄軍演。

俄羅斯 演習 軍演

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