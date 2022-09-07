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連續20天打441小時網遊　一名大陸玩家被永久封號

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸一網遊玩家連續20天441小時打遊戲被封號，控告運營商，法院稱不符人類的「生理規律」。（每日經濟新聞）
大陸一網遊玩家連續20天441小時打遊戲被封號，控告運營商，法院稱不符人類的「生理規律」。（每日經濟新聞）

中國大陸一名網路遊戲玩家帳號被永久封禁，因為他連續20天玩了441小時。據每日經濟新聞和現代快報綜合報導，徐某2015年3月註冊了網路遊戲《坦克世界》帳號，一玩就是數年。他將遊戲商告上法院，但法院以「不符人類的生理規律」駁回他的解封申請。

徐某2021年3月31日登錄遊戲時，發現自己的帳號已被永久封停。他想找客服申請解封，對方稱內部數據顯示，他使用過作弊性質的外掛程式及相關輔助性質的外掛程式，妨礙了遊戲公平性，所以無法予以解封。客服還表示，系統檢查不存在誤封。

於是，徐某將網遊運營商告上北京法院。據報導，裁判文書網公開的判決書顯示，運營商向法院提交了後台數據，證明該玩家存在多次全天連續遊戲行為，最誇張的是，他曾連續20天玩了441小時。一審、二審法院均認為，該玩家的行為不可能由普通人類正常操作完成，嚴重不符合人類的「生理規律」，最終駁回了他要求解封的訴請。

一名玩《坦克世界》12年的老玩家透露：「這是一款對戰遊戲，玩一局10分鐘左右。正常玩的話，精神很緊張，要時刻盯著畫面，隨時注意對手的動向。以前上大學時，我每天玩個幾小時，就會覺得很累。現在，我隔幾天玩個兩三局，大概半小時左右就玩不動了。像徐某這樣連續20天，平均每天玩20多個小時的情況，正常人怎麼可能吃得消？」

北京市第四中級人民法院的法官提示，現如今，網路遊戲成為人們放鬆心情、休閒娛樂的重要渠道，玩家往往對其投入大量的時間和金錢，以期獲得更好的遊戲體驗。

法官說，部分玩家為了快速升級常藉助外掛、腳本等作弊軟體達到輕鬆取勝、獲得獎勵的目的，這種行為既不符合誠信的價值觀，也不符合法律規定的公序良俗原則。倘若人人都通過作弊程式獲得成功與獎勵，那必然會對整個遊戲產業環境造成損害。

網路遊戲 北京 裁判

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