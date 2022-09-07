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中共20大前再打虎 前最高法院常務副院長被「雙開」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸最高法院前常務副院長、一級大法官沈德咏被「雙開」。(視覺中國)
大陸最高法院前常務副院長、一級大法官沈德咏被「雙開」。(視覺中國)

中共廿大前再打虎，中共前最高法院常務副院長(正部長級)、一級大法官，全國政協社會和法制委員會主任沈德咏被中紀委宣布「雙開」(開除公職、開除黨籍)，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關起訴。

新華社報導，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對第十九屆中央委員，全國政協原常委、社會和法制委員會原主任沈德咏嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

經查，沈德咏大肆干預插手司法活動，嚴重破壞司法公信力，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；在幹部選拔任用中違規為他人謀取利益；公器私用，縱容默許親屬、秘書利用其職務影響充當司法掮客；喪失紀法底線，執法犯法、靠案吃案，大搞司法腐敗、權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予沈德咏開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

今年3月，曾在最高法工作18年的沈德咏被查。沈德咏曾任上海市委常委、市紀委書記，最高人民法院黨組副書記(正部長級)、常務副院長，2018年6月卸任。

諷刺的是，沈德咏在任職最高法常務副院長期間曾多次談及反腐敗工作。在其卸任離任最高法之際，他還發了一份問心無愧的《離職告別書》。他稱，「在北京東交民巷27號這所大院，我始終如一、問心無愧。在這個崗位上已經堅守了18年，尤其是在常務副院長的位置上堅守了創紀錄的10年零2個月，這是一個難度不小、風險不低的崗位，我自認為基本上做到了立足崗位、守好本分、盡力而為，沒有貪瀆擅權，沒有媚上欺下，沒有攬功諉過」。

司法 中共

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