美媒盛讚共軍最強戰機殲-20 已裝備8個旅150架

大陸長春八月底舉行解放軍空軍開放日和航展活動上，解放軍空軍殲-20戰機表演了一項急躍升加大仰角滾轉動作，震驚全場。美國軍事網站盛讚殲-20的機動性，並稱中國目前已有8個航空兵旅列裝了150架殲-20戰機。

美國《軍事評論》網站專門刊文，題目為《中國空軍終於讓殲-20擺脫束縛，首次展示出高機動性》，文章稱，殲-20戰機在此次飛行表演中展示出的史無前例的機動性，比美國F-22的任何演示都要複雜。顯示出殲-20在不具備推力向量噴口的情況下，實現了原來只有F-22能夠做到的急劇爬升和轉彎。

大陸微信公眾號「科大烽火」自媒體稱，殲-20整個機動的機頭指向變化非常劇烈，迎角很大，在3秒時間內完成了360度帶大仰角上升滾轉，有瞬間已經處於過失速機動的門檻上。讓人們對殲-20機動性能有了一個全新的瞭解。

這套動作讓美國軍事媒體十分震驚，認為僅憑這個動作，殲20就能夠證明自己無愧於頂尖五代機的身份，目前至少在低速下是第五代飛機中機動性最佳的。

「科大烽火」還引述美國《Military Watch》網站稱，中國目前已經有8個航空旅列裝了殲-20戰機，最近列裝殲-20戰機的是東部戰區所屬的某航空旅。由於不是每個旅都是滿編殲-20，因此殲-20的總數量可能超過150架，已成為亞洲最大的第五代機群。

報導稱，2016年12月，首批殲-20量產型交付空軍，殲-20正式服役。如今，6年過去，成都的殲-20產量，大約年產30+，到2025年將有250～300架的殲-20戰鬥機。

此外，中國空軍在5年時間，服役了大約700架先進戰機，主要是殲-20，殲-16和殲-10C，這差不多相當於西方國家所有空軍5年內新增戰機的總和。中國空軍從而也一舉成為僅次於美國空軍的世界第二大戰術打擊力量。

殲-20戰機目前已經裝備了所有戰區，隱型戰鬥機的大批量裝備，也將對整個亞太地區的軍事戰略態勢產生了巨大影響。

日本剛剛發佈的2022年版《防衛白皮書》顯示，中國空軍現役的殲-20隱型戰鬥機的數量在2021年間增加了26架，在2022年可能增加30多架。意味著近期殲-20的保有量可能會趕超美軍的F-22隱型戰鬥機。

對於中國來說，殲-20隱型戰鬥機不僅性能上要強悍，在數量規模上也要足夠多。從中國空軍裝備殲-20隱型戰鬥機的速度上來看，中國空軍能夠保持每年裝備兩個殲-20旅的速度，其產能還是相當驚人的。

中國空軍在未來十年的戰術打擊體系，將由五代機和四代半戰機混合編組而成。

一是以第五代隱型戰機殲-20為核心的制空力量。殲-20擁有非常巨大的作戰半徑，能夠實現廣闊空域的制空權爭奪和縱深戰場的控制。

二是以殲-16重型四代半戰機為核心的對地打擊力量，以及四代半中型戰機殲-10C為核心的多用途團隊。再配備完善的各種偵察機、預警指揮機，殲-16D電子戰機和各種無人機等輔助機型，就可形成一個堪比美國空軍的十分強大的戰術制空和打擊體系。

「科大烽火」稱，未來戰爭中，空軍的空中進攻戰役，首先出動的是進攻型的殲-20隱型戰機，一腳踹開敵人緊閉的大門。殲-20以其強悍的隱型性能和資訊戰能力，可以穿透敵人由遠端雷達和預警機組成的對空警戒網，直接突破敵人的防空系統，通過打擊關鍵防空和指控節點來癱瘓敵人的防空體系，起到徹底改變戰場局面的決定性作用。

殲-20隱型戰機敲掉敵人的防空火力和雷達指揮系統以後，隨後而來就是鋪天蓋地殺過來的「炸彈卡車」—殲-16重型戰鬥轟炸機。