新加坡前外長稱裴洛西訪台 強度堪比日偷襲珍珠港

新加坡前外交部長楊榮文日前接受彭博社採訪時呼籲，不應低估操作台灣議題時中國的反應，其強度甚至類似1941年日本攻擊珍珠港時美國的反應，後者當時決定參加第二次世界大戰。

環球網引述彭博報導稱，楊榮文說，人們不瞭解台灣問題對中國來說有多重要，並且低估了台灣發生衝突的嚴重性。他並未點名是誰不瞭解嚴重性，彭博社指出，在美國眾議長裴洛西上個月訪問台灣之後，本來就問題重重的美中關係持續惡化，各界擔心一次誤判就可能引發衝突。

他表示，有些人認為台灣是一張可以打的牌，他們不瞭解事情的嚴重性，對中國來說，台灣問題是高度敏感的議題。

楊榮文近日接受媒體採訪多次談到美中衝突。新加坡《聯合早報》曾報導，楊榮文上月3日在一次活動中稱，裴洛西飛抵台灣時，美國與中國都已經做好準備，不過雙方都不希望真的開戰，因此控制了局勢。楊榮文說，美國清楚裴洛西訪台是挑釁行為，因此格外小心處理，避免落人口實。

上月21日，新加坡總理李顯龍表示，美中兩大國在許多問題上存在分歧，最近令人擔憂的是圍繞台灣地區的緊張局勢急劇升級。新加坡執政黨人民行動黨第四代團隊領導人、副總理兼財長黃循財上月接受美媒採訪時也警告稱，在裴洛西訪台後，美中之間的關係正處於非常令人擔憂的軌道上。如果美國和中國不接觸、不緩和台海日益加劇的緊張局勢，美中可能會如「夢遊」般步入衝突。

彭博此前報導稱，新加坡是亞洲最強烈呼籲美中避免破壞性衝突的國家之一，因為這種衝突可能很快開始波及該地區較小的國家。