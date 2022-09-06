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習近平：強化戰略科技力量

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平。（新華社資料圖片）
大陸國家主席習近平。（新華社資料圖片）

大陸國家主席習近平6日主持召開中共中央全面深化改革委員會第27次會議強調，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，全面加強資源節約工作。他還說，要發揮「集中力量辦大事」的優勢，「強化國家戰略科技力量，在重要領域贏得戰略主動」。

據新華社報導，會議指出，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，要把政府、市場、社會有機結合起來，科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關；「要加強戰略謀劃和系統佈局，堅持國家戰略目標導向，瞄準事關我國產業、經濟和國家安全的若干重點領域及重大任務，明確主攻方向和核心技術突破口，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術」。

會議提到，要加強中共中央集中統一領導，建立權威的決策指揮體系。要構建協同攻關的組織運行機制，高效配置科技力量和創新資源，強化跨領域跨學科協同攻關，形成關鍵核心技術攻關強大合力；要推動有效市場和有為政府更好結合，強化企業技術創新主體地位，加快轉變政府科技管理職能，營造良好創新生態，激發創新主體活力。

中共 習近平

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