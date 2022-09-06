美批准11億美元對台軍售 陸國防部：立即撤銷

美國宣布11億美元對台軍售案，大陸國防部表示堅決反對，要求美方撤銷軍售，並批評美方違反一中原則和中美三公報規定。

大陸國防部發言人譚克非今晚表示，美方向台灣出售武器，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八一七』公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，推高台海緊張局勢，中方表示堅決反對」。

譚克非批評，近期，美方屢屢違背不支持「台獨」承諾，加緊與民進黨當局「軍事勾連、拱火滋事」，在對台軍售問題上言行不一、毫無誠信，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「我們要求美方立即撤銷上述對台軍售計畫，立即停止美台軍事聯繫」。

他並稱，「台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉，任何人任何勢力都無法阻擋祖國完全統一的歷史大勢」；並指，「台獨」分裂勢力想靠買「洋武器」、「以武謀獨」，不自量力、注定失敗，「民意不可違，玩火必自焚。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀」。

另外，大陸駐美使館發言人劉鵬宇在推特表示，美國向台灣出售武器「干涉中國內政、損害中國主權和安全利益，與國際法跟基本原則背道而馳」，呼籲美方停止對台軍售，「以免中美關係和台海和平穩定造成重大損害」。