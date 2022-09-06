西北工業大學遭網攻 中方指責美國是兇手

中國國家計算機病毒應急處理中心和360安全科技公司，週一（9月5日）發布調查報告，指控美國國家安全局（NSA）就是今年6月對中國西北工業大學發動網路攻擊的兇手，並稱已鎖定了在美國國內發起網攻的13名人員。

綜合中國官媒央視、《環球時報》報導，中國國家計算機病毒應急處理中心發布的報告指，美國國安局下屬的特定入侵行動辦公室（Office of Tailored Access Operation，簡稱TAO），使用了40餘種不同，但是該局專屬網路攻擊武器，持續對西北工業大學開展攻擊，竊取該校關鍵網路設備配置、網管數據、運維數據等核心技術數據。

報告稱，經技術分析與溯源，中方技術團隊掌握了相關證據，涉及在美國國內對中國直接起網絡攻擊的13名人員，以及美國國安局為了構建網絡攻擊環境，通過掩護公司，而與美國電信運營商簽訂的60餘份合同和170餘份電子文件。

報告承認，西北工業大學遭到多達1100餘條的滲透攻擊、累計的操作指令序列90餘個，但技術團隊從被入侵的網路設備中，定位了多份遭竊取的網路設備配置文件、遭探查的網路通信數據及口令、其它類型的日誌和密鑰文件，以及其他與攻擊活動相關的主要細節。

美聯社報導指出，美國國安局是美國國防部的一部分，負責獲取資訊情報、通信和其他數據。但美國駐北京大使館沒有回應記者的置評請求。

德國之聲無法獨立核實此項報告與指控的真實性和完整性。

中國外交部強烈譴責

遭到駭客攻擊的西北工業大學是中國頂尖大學之一，隸屬於中國的工業與信息化部，而不屬於中國教育部管轄，主要的兩個校區位於陝西省西安市。

美聯社報導，西北工業大學日前已被放在美國政府的制裁實體名單上，該名單限制了其獲得美國技術的機會。美方認為，這所大學幫助解放軍開發空中和水下無人機和導彈技術。

中國外交部新任發言人毛寧週一（5日）在例行記者會上被問及此事時稱，「​​調查報告揭露了美國政府對中國進行網絡攻擊的又一實例」，並指美方行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人信息安全，「中方對此強烈譴責，要求美方作出解釋，並立即停止不法行為」。

毛寧還指責，美方還長期對中國的手機用戶進行無差別語音監聽，非法竊取手機用戶的短信內容，並對其進行無線定位。她說，「美國應立即停止利用自身優勢對他國進行竊密和攻擊，以負責任的態度參與全球網絡空間治理，為維護網絡安全發揮建設性作用」。

毛寧強調，「作為黑客攻擊的主要受害國，中方堅決反對任何形式的網絡攻擊。」

美國官方對於有關指控尚未公開回應。

（綜合報導）

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