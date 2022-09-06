四川地震多人傷亡 陸委會釋善意：我方願提供必要協助

大陸四川省發生大地震後，遇難死亡人數已經超過65人，陸委會今表示慰問，並對大陸釋出善意，強調消防署已進行救援任務準備，我方願提供必要協助。

陸委會6日中午發布新聞稿，對四川甘孜州瀘定縣發生芮氏規模6.8強震，造成人員傷亡，陸委會強調，政府已透過海基會向陸方表達我方慰問之意，至盼災害減至最低、災民早日恢復正常生活，另外，內政部消防署刻正進行人道救援任務準備，「如有救災需要，我方願提供必要協助」。

陸委會指出，根據目前掌握資訊，沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形。目前災區仍持續發生餘震，政府將持續密切注意當地最新地震訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全，如有需要協助，可洽海基會。

此前總統府已經轉達蔡英文總統對四川地震的慰問跟關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，儘早恢復正常生活。

另，內政部消防署也於今天表示，已完成搜救人員40人、搜救犬1隻與各式救援裝備器材5公噸救援整備，也同步聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，一旦接獲外交部或大陸委員會指示，將即刻搭乘專機馳援，盡力搶救受困災民。