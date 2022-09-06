四川地震罹難者增至65人 我政府表達慰問並願提供協助

據央視新聞6日中午最新報導，四川甘孜州瀘定縣5日12時52分發生規模6.8地震，截至6日7時已造成65人罹難，另有12人失聯、248人受傷。陸委會6日中午也發布新聞稿，對四川甘孜地震傷亡災民表達慰問關懷，並提醒在陸國人留意自身安全。

大陸委員會表示，5日在四川省甘孜州瀘定縣發生芮氏規模6.8地震，造成人員傷亡，後續餘震不斷。總統府於6日轉達蔡總統的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，儘早恢復正常生活。

陸委會說明，根據目前掌握資訊，沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形，政府並已透過海基會向陸方表達我方慰問之意，至盼災害減至最低、災民早日恢復正常生活。內政部消防署刻正進行人道救援任務準備，如有救災需要，我方願提供必要協助。

新聞稿稱，目前災區仍持續發生餘震，政府將持續密切注意當地最新地震訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線02-2533-9995。