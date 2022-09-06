非反分裂國家法 陸學者稱懲治台獨要靠反外國制裁法和刑法

北京航空航天大學法學院副教授、一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍表示，現在懲治台獨，其實主要是靠兩部法律：一部法律就是《中華人民共和國反外國制裁法》，另一部法律就是《中華人民共和國刑法》。

觀察者網報導，田飛龍指出，從已有的涉台的法律基礎來看的話，憲法和《反分裂國家法》實際上提供的是關於台灣屬於中國的一部分，以及堅定地反對國家分裂的一個憲制基礎和政策框架。

尤其是《反分裂國家法》，實際上不是用來作為日常執法的依據。很難依據《反分裂國家法》的一個具體條款去立案、抓人、審判人；《反分裂國家法》是一個政策法，其中規定和平統一跟非和平統一大體上的一個政策指南，它不能作為日常執法的依據。

大陸近期立案針對台獨分子楊智淵的「分裂國家罪」和「煽動分裂國家罪」，田飛龍表示，就是基於刑法「危害國家安全罪」這一章裡的具體罪名，根據他的具體行為事實跟證據的情況，由辦案機關依法立案進行偵查，相應地對他採取拘傳跟監視居住的刑事訴訟強制措施。隨著這個案件的進展，將來還會提起公訴、進行審判，可能會上訴，然後終審、執行等。

田飛龍指出，這其實也是首次用刑法上的「分裂國家罪」，「煽動分裂國家罪」條款去懲治台獨分子，具有法治上的標竿意義，代表對台獨分子的涉嫌危害國家安全的行為，是可以直接管轄，這管轄的依據既可以用屬地管轄的原則，也可以用屬人管轄的原則。

田飛龍解釋，所謂屬地管轄，指的是台獨分子所從事的台獨分裂活動危害國家安全，它無論是發生在台灣地區，還是發生在大陸地區，都是發生在一個中國的主權所覆蓋的範圍內，所以它是屬地性的危害行為。

田飛龍指出，所謂屬人原則，是說台灣居民是中華人民共和國公民的一部分，中國對自己的公民當然享有法律上完整的管轄權，因此無論他在天涯海角，哪怕他在美國、英國，只要他從事台獨分裂活動，就可以對他行使管轄權，這些是確定無疑的。

田飛龍提到，在刑法上繼續去探索以及依法正當地使用刑事的條款，對台獨分子的分裂活動進行規制，楊智淵案是第一案，但不是最後一案，這類案件會越來越多，當然也可以透過這類案件的刑事審判，向台灣社會跟國際社會展現大陸依法反台獨的堅定的國家意志和法治理性。

除了刑事制裁之外，田飛龍表示，實際上反台獨、懲治台獨，還有其他一些民事制裁或者行政制裁的手段，這些制裁主要是體現在《反外國制裁法》中。

《反外國制裁法》是針對外國勢力干預、損害國家主權、安全和發展利益，進行相應的反制。例如美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，破壞了一個中國的底線，挑戰了中國的主權權益，所以大陸宣布反制、制裁佩洛西及她的家屬。

這些是對外國勢力的反制，為什麼台獨勢力也可以納進來？田飛龍指出，因為《反外國製裁法》講了，如果參與協助有關外國勢力來危害中國的國家主權、安全和發展利益，那也可以一併納入制裁，所以台獨分子的清單也可以放在《反外國制裁法》裡面進行制裁。