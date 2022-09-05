美國氣候特使柯瑞盼中美恢復氣候談判

美國氣候特使柯瑞表明，對中美重啟氣候談判滿懷希望。據彭博社報導， 柯瑞在越南河內受訪時說，作為全球最大的兩個碳排放國，中美必須重啟氣候談判，「因為這將影響到全球其他國家的響應」。

在美國眾議院議長裴洛西上月初訪台後，中國大陸政府採取反制措施，除展開「圍台」軍演，還宣佈「三項取消」和「五項暫停」。

「三項取消」指的是，取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤和取消中美海上軍事安全磋商機制會議。「五項暫停」指的是，暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作和暫停中美氣候變化商談。

據報導，在中國政府8月5日宣佈暫停中美氣候變化談判後，中國駐美大使秦剛說，要重啟合作，美方應認真反思在台灣問題上的所作所為，不要採取任何會導致緊張局勢升級的行為。

柯瑞說：「我希望中國國家主席習近平能意識到我們兩國相向而行的好處。全世界需要看到這兩個超級大國間的合作。」

今年全球氣候談判陷入停滯，汽油價格高漲以及戰爭導致的能源供應緊張引發了更多化石燃料開發的呼聲，削弱了多年來追尋綠色道路的努力。

柯瑞說：「我們必須把這（氣候談判）看作是一場戰爭，去動員我們經濟的各個方面」。按照當前的氣候惡化速度，「對許多人來說，這個星球將變得不宜居住」。

他指出，全球燃料短缺應會鼓勵各國政府擁抱可再生能源並應對氣候變化，俄羅斯把能源出口武器化也應能說服各國加快擺脫對化石燃料的依賴。

柯瑞稱，雖然美國承諾向歐洲輸送更多天然氣以幫助取代俄羅斯的供應，但這只是一項臨時措施。

柯瑞目前正在東南亞進行訪問，尋求與發展中國家達成交易，以融資換取後者在11月聯合國氣候變化大會第27次締約方會議（COP27）在埃及召開時承諾逐步淘汰煤炭。