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美國11億美元對台軍售 陸國台辦：縱容支持台獨

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。報系資料照
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。報系資料照

美國政府於美東時間2日，啟動總額11億600萬美元的對台軍售案，強化我整體防衛能力。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日回應說，美方行徑是對「台獨」勢力的縱容支持，是對台海地區和平穩定的破壞。

朱鳳蓮表示，「我們（中國大陸）堅決反對美國向中國台灣地區出售武器」；美方的售武行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，是對「台獨」勢力的縱容支持，是對台海地區和平穩定的破壞。

她並稱，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

朱鳳蓮還說，正告民進黨當局，企圖「以武拒統」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，注定失敗，必遭嚴懲。

據國防部3日表示，美國政府於美東時間9月2日就「AIM-9X、AGM-84L 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」，總額11億600萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

這是美國拜登政府上任後第六度，也是今年第五度宣布對台軍售。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

根據美國國防安全合作局（DSCA）聲明指出，對台軍售項目分別為：100枚「AIM-9X」響尾蛇空對空飛彈、4套戰術導引組件等相關設備，60枚「AGM-84L-1」魚叉反艦飛彈、4枚訓練用飛彈等相關配備，以及長程預警雷達計畫（SRP）後勤支援服務。

美國 軍售 飛彈

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