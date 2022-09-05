新華社提「三個一分鐘」專家：二十大前擁習

中國官媒新華社社長傅華上週五（9月2日）於《中國網信》雜誌署名發佈文章，稱新華社必須持續加強宣傳習思想，「讓黨的主張成為時代最強音」，並提出所謂「三個一分鐘」，要做到「一分鐘都不站在黨的隊伍之外，一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向，一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野。」

傅華稱，無論新聞生態如何變化，「黨管互聯網的政治原則不能動搖」，並明指在二十大前，中國新聞媒體「做好習近平總書記和習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳報道，意義更加重大」。

傅華在文章中表示，新華社作為黨的新聞輿論工作重鎮，一直深入學習習近平「網絡強國」的重要思想，「努力建成國際一流新型全媒體機構」，並讚譽習近平自十八大以來一系列的網信政策，「走出一條中國特色治網之道。」

文章強調，緊抓輿論與意識形態戰場的重要性。傅華表示，「中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程」，同時世界正逢百年未有之大變局加速演進，並指控美國等西方國家對中國進行輿論攻擊。今年以來，中國又面對經濟下行壓力和新冠疫情衝擊。

傅華稱，面對國際「攻擊抹黑」，新華社「加強海外社交媒體平台帳號建設，帳號總粉絲量超過2.8億，多名對外傳播『網紅記者』賬號粉絲量突破百萬」，為的是讓國際輿論場的「中國音量」不斷放大。

專家：體現中國「表態政治」

中共二十大預計於10月16日在北京召開，中國國家主席習近平料將尋求史無前例的第三任期。二十大即將登場，傅華此舉被視為效忠表態，也有人猜測，習近平連任是否遇到阻礙，官媒才要如此高調宣傳。

針對傅華擁習的「三個一分鐘」之說，政治大學東亞研究所所長王信賢在接受德國之聲採訪時表示，傅華的言論聽來像「低級紅」，但有時候這些擁護習近平的言論，「不一定是講給民眾聽，而是講給黨內聽、講給習聽。釋放訊號說：對習是擁戴的。」

王信賢認為，接下來中國「宣傳系統應該在最近會陸陸續續讓各省、各系統去表態」，這也符合中國的「表態政治」。

王信賢指，官媒社長高調表態擁習並不代表習近平權力不穩。相反地，從現狀觀察，習近平的權力依然穩固，也未出現他的挑戰者。他表示，官媒擁習表態在過去幾次的重大事件時，也有前例可循。例如：2018年習近平廢除國家主席任期限制；習近平上台後，對中共前政法委書記周永康的查處；十九大之前，習近平對中共政治局委員、重慶前市委書記孫政才的查處，「幾個重大事件地方，中央各系統都相繼表態」。

王信賢告訴德國之聲，二十大之前地方應會相繼表態，支持、擁護習近平。值得觀察的是，「中央給出一個類似通稿的東西出來，地方什麼時候會跟進？多久會跟進？內容是什麼？」在中國「表態政治」之下，傅華的捧習論調不只是在二十大之前釋放信號，接下來地方會如何反應更是觀察中國地方與中央關係的指標之一。

（綜合報導）

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