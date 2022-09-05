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促昆山與台灣交流 國台辦預告近日辦三活動

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。取自國台辦微博
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。取自國台辦微博

為促進台商大本營江蘇昆山市，與台灣進行經濟、社會、文化等領域的交流合作，大陸國台辦2022年擬舉辦59項系列活動。國台辦發言人朱鳳蓮5日宣布，7日至8日，昆山將舉辦兩岸工業互聯網融合發展研討會、兩岸（昆台）文化交流月、兩岸中秋燈會等三場活動。

據大陸國台辦發布，發言人朱鳳蓮9月5日應詢表示，9月7日至8日，江蘇昆山市將舉辦2022兩岸工業互聯網融合發展研討會、第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啓動暨昆山慧聚廣場「寶島又一村」文旅商業街開街、2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈等三場兩岸交流合作活動。

國台辦指出，將於9月8日舉辦的2022兩岸工業互聯網融合發展研討會，由中國工業互聯網研究院和台灣電電公會聯合主辦。會上，兩岸企業代表、行業相關專家將就「中小企業數字化轉型」進行交流，為兩岸工業互聯網融合發展注入新活力、新動能。

至於第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啓動暨昆山慧聚廣場「寶島又一村」文旅商業街開街將於9月7日舉辦。國台辦表示，商業街將深度融合台灣夜市特色和江南文化，旨在打造長三角地區最具影響力的台灣特色文化街區、昆山城市夜經濟的最靚麗名片、數位經濟下的新型零售體驗區。

本屆2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會以「花開並蒂·燈映兩岸」為主題，將分別於9月7日和8日晚在昆山開發區慧聚廣場、旅遊度假區（周莊古鎮）亮燈，持續至10月7日。

國台辦表示，此屆燈會充分融合江南風韻和台灣風俗特色，同期舉辦13項兩岸文化交流、燈會嘉年華、主題宣傳以及文旅消費等活動。

國台辦指出，近年來，江蘇昆山持續打造對台交流合作最佳承載地。2022年擬舉辦59項深化昆台經濟社會文化交流合作系列活動，涉及經濟、科技、教育、醫療、文化等多個領域，為促進昆台兩地交流、深化務實合作發揮積極作用。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者／賴錦宏攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者／賴錦宏攝影

國台辦 燈會

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