彭博社：新任美國駐港澳總領事本月抵香港

彭博社引述知情人士報導，新任美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）將在本月抵達香港履新。他曾在在台北國際社區英語電台（ICRT）擔任記者。

香港《南華早報》上星期六（9月3日）引述瞭解人事安排的知情人士報道，梅儒瑞將出任美國駐港最高外交官的任命程序已臨近尾聲。

熟悉美國國務院思路的知情人士說，美國決定派遣一名在大中華地區有多年經驗的職業外交官，部分原因是為了避免華盛頓與香港、北京官員的緊張關係加劇。

北京2020年在香港實施《香港國安法》，華府隨之對香港官員實施制裁，令美港關係降至冰點。

美國國務院官網和梅儒瑞的領英（LinkedIn）個人頁面的資料顯示，梅儒瑞在2000年投身外交工作，之後曾在美國駐廣州總領事館和在北京的美國駐華使館任職。他在2016年8月至2019年7月出任美國駐瀋陽總領事，之後擔任美國駐蒙古使館「二把手」，近期返美述職。

在成為外交官前，梅儒瑞曾在華府外交政策智庫（尼克森中心）擔任中國研究助理總監及研究助理。1993年至1996年，梅儒瑞在台北國際社區英語電台（ICRT）擔任記者，同時也是《新聞週刊》的通訊員。