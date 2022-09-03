共軍與俄軍艦艇編隊 在日本海擊中標靶

正在舉行的俄國「東方」軍演，共軍也參加海上軍事演習。目前共軍派出的艦艇與俄軍組成編隊，已對日本海的「海上目標」進行炮擊，且還宣告對空擊毀數公里外標靶。

綜合大陸央視軍事、俄羅斯衛星通訊社報導，根據演習計畫，俄中編隊在海上發現假想敵的艦艇戰術群，並與其展開炮戰。共軍海軍艦艇編隊2日下午進行對空實彈射擊演練，共軍南昌艦官兵以副炮對空射擊，雙方海軍9月3日還進行了聯合戰術機動以及通訊演練。接下來幾天，海上編隊將繼續在日本海展開聯合機動、對海射擊等多個課目演練。

此次海上軍演，俄軍出動艦艇為「克雷洛夫元帥號」指揮艦、「響亮號」、「完美號」和「俄聯邦英雄阿爾達爾．齊堅扎波夫」護衛艦、3艘大型登陸艦以及輔助船隊船隻。共軍出動艦艇則為「南昌號」驅逐艦、「鹽城號」護衛艦和「東平湖號」綜合補給艦。

值得注意的是，這演習涵蓋日俄爭議領土南千島群島（北方四島），已經數次遭到日本政府抗議。據日本共同社報導，對俄羅斯稱中國大陸和印度會參加南千島群島等地區實施的軍事演習，日本官房長官松野博一在1日的記者會上表示，已向中國大陸與印度傳達「日本向俄羅斯表示抗議」這一立場。報導還稱，印方已說明不參加在南千島群島的演習。

日本陸上自衛隊與美軍8月31日則在鹿兒島縣奄美大島舉行聯合訓練，日方的「12式陸基反艦飛彈」（SSM）、美軍海馬斯高機動火箭炮系統（HIMARS）以及雙方的電子戰部隊參加了訓練，規模約為2,100人。上述日本「12式陸基反艦飛彈」，若其遠程化得以實現，或將成為日本政府「對敵基地攻擊能力」的裝備。