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解放軍發布國際宣傳影片 意圖塑造維護世界和平形象
9月3日在大陸被設定為「中國人民抗日戰爭勝利77周年紀念日」。面對「中國威脅論」的疑慮在全球高漲，解放軍宣傳平台《中國軍網》選在這天發布中國軍隊的「國際形象網宣片」—《PLA》，以4分17秒的影片意圖塑造解放軍維護世界和平的形象。
1945年8月15日日本宣布向同盟國無條件投降，並於同年9月2日舉行投降儀式並正式簽署降書。2014年2月27日，中共全國人大常委會表決通過，將9月3日確定為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」，因此今（3）日是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」77周年。
這部短影片的名稱《PLA》即為中國人民解放軍（People's Liberation Army）的英文縮寫。影片英文發音、中文字幕，當中有許多畫面刻意凸顯美國在各國軍事行動所造成的動盪。影片稱，「消除戰爭、實現和平，是中國人民最迫切、最深厚的願望」。
影片還表示，「我們必須做出努力，讓戰爭遠離人類」；「中國人民解放軍是人民的子弟兵，哪裡有危難，哪裡就有人民子弟兵」。影片最後並以中共總書記習近平的談話強調：「中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量」。
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