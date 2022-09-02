移民潮持續 香港新學期63所小學一年級共減少70班

據香港商業電台報導，受疫情和移民潮影響，香港學生人數持續減少。香港商業電台統計「家庭與學校合作事宜委員會」最新一份《小學概覽》載列的500多所小學資料，發現當中有63所小學在新學年減少70班小一新生，有38所小學新學年一年級學生只剩1班。

報導稱，香港18區中，屯門區減班情況最嚴重，共有9所小學減班，其次是黃大仙和東區，各有6所小學減班。中西區、灣仔區、九龍城區等多區，均有4所小學縮減班級。

網路媒體《香港01》指出，若按小學每班標準人數計算，新學期香港小學一年級減少的學生人數將達到1,675人。

在學生人數減少的同時，香港也出現嚴重的師資外流問題。根據香港教育局5月公布的統計數字，本學年香港中小學教師流失人數達4,050人，較上學年大增七成，創近年新高。

香港教育局的數據還顯示，本學年新聘教師人數增加33%至3,790人，推估平均每14名教師就有1人是新教師。

BBC中文網早前報導，香港「國安法」2020年6月30日實施後，香港不少老師目睹政治及教育環境的急速變化，深受壓力，憂慮觸犯「紅線」。有人則認為，繼續在香港任教不僅「違背自己的專業與良知」，也可能惹上官非，自我審查及寒蟬效應讓許多教師對於繼續留在香港執教鞭感到意興闌珊。

與此同時, 英國為擁有英國國民（海外) 護照（俗稱BNO）的港人提供移民英國計劃，也促使不少香港教師選擇辭職移民。