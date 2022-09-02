陸通過「反電信網路詐騙法」 追究境外詐騙責任

大陸全國人大今日通過「反電信網路詐騙法」，當中針對境外詐騙損害大陸民眾權益的情況，明文規定可追究責任，也提到會加強推進跨境電信網路詐騙犯罪打擊治理。

央視新聞報導，第十三屆大陸全國人大常委會第三十六次會議2日上午在北京舉行閉幕會，表決通過「反電信網路詐騙法」、新修訂的「農產品品質安全法」等。

根據先前披露的法律草案，「反電信網路詐騙法」規定，將打擊治理大陸境內的電信網路詐騙活動或者大陸公民在境外實施的電信網路詐騙活動，適用該法，境外的組織、個人針對境內實施電信網路詐騙活動，或者為他人實施電信網路詐騙活動提供產品、服務，損害大陸國家或者公民利益的，可以依照該法有關規定處理和追究責任。

同時草案亦規定，大陸外交、公安等部門積極穩妥推進國際執法司法合作，與有關國家和地區建立快速聯絡工作機制,共同推進跨境電信網路詐騙犯罪打擊治理。

此前大陸人大網消息指出，8月30日全國人大常委會對該草案進行三審，草案增加規定：一是人民法院、人民檢察院發揮審判、檢察職能作用，依法防範、懲治電信網路詐騙活動；二是公安機關應當建立完善打擊治理工作機制，加強能力建設，有效懲治電信網路詐騙活動，對電信網路詐騙犯罪案件依法及時立案。

另外，對從事電信網路詐騙活動的有關人員，可以按照大陸有關規定記入信用記錄，並規定了具體懲戒措施。