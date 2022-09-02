傳陸全國人大委員長栗戰書15日訪韓 討論「習尹會」

在中共黨內排名第三的大陸全國人大委員長栗戰書，傳出即將在9月15日出訪南韓，作為雙方建交30年的慶祝活動之一，且將與南韓政要會晤。

韓聯社1日引述南韓政府消息人士說法指出，大陸正在與南韓方面協商，就大陸全國人大委員長栗戰書本月初訪問南韓一事討論。消息指出，栗戰書將於本月15日起應南韓國會議長金振杓的邀請對南韓進行為期三天的訪問。

此訪是對今年2月時任南韓國會議長樸炳錫訪陸的回訪，樸炳錫當時出席北京冬奧會開幕式。預計栗戰書將於16日與金振杓舉行會談，慶祝雙方建交30周年，並討論雙方合作方案。隨後栗戰書將拜會南韓總統尹錫悅，屆時雙方是否會就「習尹會」進行討論備受關注。

目前大陸與南韓關係停滯不前，報導稱，中共高層訪韓是否會就雙方元首會談事宜進行討論備受關注。中韓上一次雙方峰會於2019年12月在北京，借中日韓峰會之機舉行，若今年能舉行峰會，很可能以11月在印尼峇里島舉行G20峰會或在泰國曼谷舉行的APEC峰會為契機。

南韓總統尹錫悅8月24日在慶祝雙方建交30周年致辭時曾表示，希望能與大陸國家主席習近平會面，共商雙邊未來30年的關係發展。

目前中韓關係僵持主要原因為韓國部署薩德反飛彈系統（THAAD）及美軍問題，雙方外長已於8月9日在青島舉行會談，陸方會後稱，就薩德問題稱南韓政府正式作出「三不一限」政策宣示，包括不加入美國飛彈防禦系統（MD）、不追加部署終端高空防衛系統（即薩德反飛彈系統）、不推進韓美日軍事同盟，並限制南韓運用部署在駐韓美軍基地的薩德系統。

不過，南韓總統辦公室高官11日就陸方「三不一限」的說法表示，薩德反導系統是能確保國民生命與財產安全不受朝鮮核導威脅的自衛性防禦手段，事關國家安全主權，不容妥協。