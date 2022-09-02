柬埔寨與大陸討論恢復「金龍」聯合軍演 並擴大到海軍

大陸解放軍與外國的聯合軍演又將恢復一項，柬埔寨方面表示，正與中共軍隊方面討論恢復「金龍」演習，並將擴大到海軍演習，不過具體時間尚未敲定。

據柬華日報1日報導，柬埔寨副總理兼國防部長狄班出席接收大陸國防部捐贈物資並接受媒體採訪時指出，柬埔寨與中共軍隊將舉行「更大規模」的聯合軍事演習。

狄班表示，雙方正在討論重新舉行聯合軍事演習，預計演習規模將擴大到海軍演習，但具體時間尚未敲定。他並指出，由大陸施工的柬埔寨雲壤海軍基地升級改造，是為保護柬埔寨主權、領土完整，「肆意捏造和抹黑柬埔寨雲壤海軍基地的人完全是在無中生有，因他們企圖干涉柬埔寨的內政」。

公開資料顯示，中共與柬浦寨「金龍」軍事演習始於2016年，於每年春天旱季時進行，2016年演習共軍派出97名官兵、柬埔寨派出280名官兵，此後規模一直擴大。2020年共軍派出265名官兵、加上柬埔寨部隊共有800多名官兵參演。不過2021年這項演習即暫停迄今，當時柬埔寨方面的理由是因為新冠疫情與洪災耗盡士兵精力，所以宣布推遲演習。