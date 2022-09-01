陸駐日內瓦代表團稱新疆五年無暴恐 是人權成就

聯合國人權高級專員辦公室發表涉及新疆問題評估，中國大陸常駐日內瓦代表團發言人劉玉印稱，高專辦不顧中方嚴正交涉，執意發布所謂涉疆「評估」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，指 「評估」抹黑誣衊中國，干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，嚴重損害高專辦的信譽和公正性。

據星島網，劉玉印指出，高專辦所謂「評估」以有罪推定基礎，將「反華勢力編造的虛假資訊和謊言」作為主要資訊來源，刻意忽視中國政府提供的「權威資訊和客觀材料」、惡意歪曲中國法律和政策，抹黑新疆「反恐和去極端化鬥爭」，其內容與人權高專在訪華結束時發表的聲明大相徑庭，暴露出高專辦「有些人對中國深刻的偏見和無知」，「評估」完全是「美西方國家和反華勢力策劃的鬧劇」。

劉玉印又指，新疆的人權狀況，「新疆各族人民和中國人民最有發言權」。 中國堅持「以人民為中心」、「人民幸福生活是最大的人權」，走出了「一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路」。 而新疆曾飽受恐怖襲擊肆虐之苦，通過反恐和去極端化鬥爭，當地已有5年多未發生暴恐事件，當前新疆「社會穩定、經濟發展、文化繁榮、宗教和順」， 這是「最好的人權實踐，最大的人權成就」。

劉玉印還提到，近年來近百國連續在人權理事會、聯大三委等場合公開發聲，支持中國在涉疆問題上的正當立場，「美西方國家和反華勢力」企圖以聯合國機構為掩護、操弄涉疆問題的圖謀，註定失敗。