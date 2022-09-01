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陸方稱已協助部分在柬台人返鄉 陸委會：尚未通報我方

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
柬埔寨人口販運問題嚴重，圖為柬國政府近期營救9名被拘禁的馬來西亞籍受害者。（圖／取自「柬華日報」微信公眾號）
柬埔寨人口販運問題嚴重，圖為柬國政府近期營救9名被拘禁的馬來西亞籍受害者。（圖／取自「柬華日報」微信公眾號）

柬埔寨台灣人受困案持續發展，對於國台辦稱收到數十份求助信、並已協助部分受困台人返鄉，陸委會表示目前陸方尚未就該案通報我方。

大陸外交部29日稱，其駐柬埔寨大使館正與柬國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員，目前使館收到20多名台灣同胞求助資訊，已經協助柬方成功解救部分人員。而國台辦則在30日進一步表示，目前陸方已收到「數十名台胞」求助訊息，並協助部分人員脫離險境，安全返鄉。

而我方外交部則在8月25日表示，已經協助85位國人從柬埔寨脫困，面對兩岸揭露柬埔寨受困台人的訊息差異，陸委會是否掌握自柬返台人士具體受到大陸協助脫離當地的情況與人數？陸委會副主委邱垂正1日下午指出，關於我在海外國人，因涉案遭到第三國引渡或遣送至中國大陸一事，我方向來主張應透過各方合作共同打擊犯罪，並將相關涉案國人帶回台灣，依法進行審判。

邱垂正並提到，這個案子「經洽法務部及刑事局了解，陸方尚未就該案向我方通報相關具體訊息」，陸委會表示，將持續關注案件發展，同時再次提醒國人，如果要前往海外，除必要風險評估外，切勿從事不法活動。

至於究竟我方有沒有啟動「兩岸共打協議」？邱垂正則回應稱，兩岸共打協議一直都有運作，因為協議包括相互協助、取證，但是他也強調，柬埔寨涉及第三國，對兩岸共打協議，「這個部分沒有規範到」。

柬埔寨 陸委會 邱垂正

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