快訊

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱「匪台」 中天要告誹謗

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金防部首擊落無人機 陸外交部重申渲染緊張無意義

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人汪文斌。取自大陸外交部網站

對於無人機近日多次侵繞金門，陸軍金防部1日在示警無效後，「首次擊落」1架大陸無人空拍機。對此，大陸外交部發言人汪文斌在1日的例行記者會上，先是表示「不了解相關情況」，接著重申，台灣當局渲染緊張毫無意義。

據了解，繼8月31日由趙立堅主持的例行記者會上，有外媒關切台灣軍方對大陸無人機的因應措施與表態後，1日由汪文斌主持的記者會，同樣有外媒就無人機一事發表提問。

汪文斌回應時首先說，他不了解相關情況。接著重申，台灣當局渲染緊張氣氛毫無意義。

在此之前，趙立堅也曾就此表示，「台灣當局渲染緊張沒有任何意義」。他當時還對台灣軍方的表態回應外媒說，「首先我要告訴你的是，台灣是中國的一個省，沒有什麼國防部。」

金防部1日表示，中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空；駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。金防部強調，未來將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。同時，無人機擊落後已落海。

另對於德國表態將擴大其在印太地區的軍事存在，以及日本防衛省在年度預算請求中，提到中國大陸透過軍演在台灣周邊施壓，將尋求研發並批量生產巡航導彈等，汪文斌也在1日的記者會上作出回應。

汪文斌說，中國堅定奉行防禦性的國防政策，發展必要的軍事能力是為了維護自身正當的國家安全利益，完全正當合理。他表示，中方堅決反對任何國家以航行自由為藉口，損害中方主權，危害中方安全，對中國進行攻擊抹黑。

汪文斌抨擊日本反覆炒作「中國威脅」，他表示，日本不斷放風發展導彈計劃和所謂的反擊能力，是在為打造進攻性軍事力量製造藉口，背後包藏著突破和平憲法束縛，重走軍事擴張老路的野心，這向世界傳遞出一個危險信號，即日本企圖顛覆二戰後建立的國際秩序，應當引起國際社會的高度警惕。

汪文斌 無人機

延伸閱讀

大陸無人機頻飛金馬 陸委會：定採取必要強力反制

影／無人機頻擾金門引熱議 陳玉珍：驅逐無效就該擊落

我今擊落陸一架無人空拍機 胡錫進稱是民間不是解放軍的

金門首擊落陸空拍機 國防部：防衛射擊

相關新聞

金防部首擊落無人機 陸外交部重申渲染緊張無意義

對於無人機近日多次侵繞金門，陸軍金防部1日在示警無效後，「首次擊落」1架大陸無人空拍機。對此，大陸外交部發言人汪文斌在1...

聯合國發布新疆報告 中國全面封鎖消息

聯合國人權事務高級專員巴舍萊公布新疆報告，指中國「可能」構成違反人道罪後，中國當局在國內全面封鎖相關消息，就連本國媒體轉...

陸稱協助柬埔寨台灣人返鄉 陸委會：未收到通報

中國大陸方面先前聲稱，已協助部分受困在柬埔寨的台灣民眾安全返鄉。陸委會今天則表示，經洽相關機關，陸方尚未就該案向台灣通報...

大陸無人機頻飛金馬 陸委會：定採取必要強力反制

大陸無人機近期頻頻飛往外島上空，對此陸委會表示，依法執行空防任務機關得採取必要防衛處置，並強調我國防部定會適時採取必要強...

陸委會：中共廿大為重要會議 循例不評人事

中共即將於10月16日舉行二十大，其中人事改組頗受矚目，對此陸委會強調，基於慣例不評論人事安排，也指出會持續關注二十大前...

美方勸阻致邱太三訪美延期？ 陸委會：與美智庫合作順利

陸委會主委邱太三訪美行程，短短五天之內生變，對於是否因為台海緊張、美方施壓而延後行程，陸委會表示，這是例行性活動，與美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。