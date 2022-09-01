金防部首擊落無人機 陸外交部重申渲染緊張無意義

對於無人機近日多次侵繞金門，陸軍金防部1日在示警無效後，「首次擊落」1架大陸無人空拍機。對此，大陸外交部發言人汪文斌在1日的例行記者會上，先是表示「不了解相關情況」，接著重申，台灣當局渲染緊張毫無意義。

據了解，繼8月31日由趙立堅主持的例行記者會上，有外媒關切台灣軍方對大陸無人機的因應措施與表態後，1日由汪文斌主持的記者會，同樣有外媒就無人機一事發表提問。

汪文斌回應時首先說，他不了解相關情況。接著重申，台灣當局渲染緊張氣氛毫無意義。

在此之前，趙立堅也曾就此表示，「台灣當局渲染緊張沒有任何意義」。他當時還對台灣軍方的表態回應外媒說，「首先我要告訴你的是，台灣是中國的一個省，沒有什麼國防部。」

金防部1日表示，中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空；駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。金防部強調，未來將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。同時，無人機擊落後已落海。

另對於德國表態將擴大其在印太地區的軍事存在，以及日本防衛省在年度預算請求中，提到中國大陸透過軍演在台灣周邊施壓，將尋求研發並批量生產巡航導彈等，汪文斌也在1日的記者會上作出回應。

汪文斌說，中國堅定奉行防禦性的國防政策，發展必要的軍事能力是為了維護自身正當的國家安全利益，完全正當合理。他表示，中方堅決反對任何國家以航行自由為藉口，損害中方主權，危害中方安全，對中國進行攻擊抹黑。

汪文斌抨擊日本反覆炒作「中國威脅」，他表示，日本不斷放風發展導彈計劃和所謂的反擊能力，是在為打造進攻性軍事力量製造藉口，背後包藏著突破和平憲法束縛，重走軍事擴張老路的野心，這向世界傳遞出一個危險信號，即日本企圖顛覆二戰後建立的國際秩序，應當引起國際社會的高度警惕。