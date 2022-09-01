快訊

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱「匪台」 中天要告誹謗

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會：中共廿大為重要會議 循例不評人事

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委兼發言人邱垂正1日表示，基於慣例，不會評論中共二十大人事安排。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委兼發言人邱垂正1日表示，基於慣例，不會評論中共二十大人事安排。（記者廖士鋒／攝影）

中共即將於10月16日舉行二十大，其中人事改組頗受矚目，對此陸委會強調，基於慣例不評論人事安排，也指出會持續關注二十大前後相關情勢發展及中共對台動態，審慎評估應處。

陸委會副主委兼發言人邱垂正1日下午表示，二十大涉及高層人事改組、領導權力鞏固以及治理與政策論述建構等問題，「這些都決定未來五年或者更長時間，影響中共政局以及中國大陸政治、經濟、社會及對外發展的重要會議」，而面對媒體詢問陸委會對中共人事改組的觀察，邱垂正則指出，「基於慣例，我們不評論其人事安排」。

在中共二十大前後對台政策上，邱垂正表示，「我們認為中共對台政策，已在『習五條』、『總體方略』及『白皮書』已有綜論，且持續加大反獨促統、反外部勢力干預的全方位對台強勢施壓作為」，他稱陸委會將持續關注二十大前後相關情勢發展及中共對台動態，並審慎評估應處。

另外，關於天津海關查扣上千本印有「中華民國」字樣書籍，邱垂正則批評，「這是極權專制體制典型的箝制人類思想的不文明行徑，陸方相關部門粗暴嚴控行為，無法阻止其民眾對於呼吸自由民主空氣的渴望，只會更加深台灣民眾對中共政權的反感，對於兩岸間的良性互動沒有幫助」。

邱垂正強調，中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部份，他呼籲中共應正視中華民國存在事實。

中共 邱垂正 陸委會

延伸閱讀

大陸無人機頻飛金馬 陸委會：定採取必要強力反制

美方勸阻致邱太三訪美延期？ 陸委會：與美智庫合作順利

稱違反「一中」 中國查扣千餘本印有「中華民國」的台灣書

林耕仁公布第一波競選人事 2前市長出任榮譽主委

相關新聞

金防部首擊落無人機 陸外交部重申渲染緊張無意義

對於無人機近日多次侵繞金門，陸軍金防部1日在示警無效後，「首次擊落」1架大陸無人空拍機。對此，大陸外交部發言人汪文斌在1...

聯合國發布新疆報告 中國全面封鎖消息

聯合國人權事務高級專員巴舍萊公布新疆報告，指中國「可能」構成違反人道罪後，中國當局在國內全面封鎖相關消息，就連本國媒體轉...

陸稱協助柬埔寨台灣人返鄉 陸委會：未收到通報

中國大陸方面先前聲稱，已協助部分受困在柬埔寨的台灣民眾安全返鄉。陸委會今天則表示，經洽相關機關，陸方尚未就該案向台灣通報...

大陸無人機頻飛金馬 陸委會：定採取必要強力反制

大陸無人機近期頻頻飛往外島上空，對此陸委會表示，依法執行空防任務機關得採取必要防衛處置，並強調我國防部定會適時採取必要強...

陸委會：中共廿大為重要會議 循例不評人事

中共即將於10月16日舉行二十大，其中人事改組頗受矚目，對此陸委會強調，基於慣例不評論人事安排，也指出會持續關注二十大前...

美方勸阻致邱太三訪美延期？ 陸委會：與美智庫合作順利

陸委會主委邱太三訪美行程，短短五天之內生變，對於是否因為台海緊張、美方施壓而延後行程，陸委會表示，這是例行性活動，與美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。