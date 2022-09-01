陸委會：中共廿大為重要會議 循例不評人事

中共即將於10月16日舉行二十大，其中人事改組頗受矚目，對此陸委會強調，基於慣例不評論人事安排，也指出會持續關注二十大前後相關情勢發展及中共對台動態，審慎評估應處。

陸委會副主委兼發言人邱垂正1日下午表示，二十大涉及高層人事改組、領導權力鞏固以及治理與政策論述建構等問題，「這些都決定未來五年或者更長時間，影響中共政局以及中國大陸政治、經濟、社會及對外發展的重要會議」，而面對媒體詢問陸委會對中共人事改組的觀察，邱垂正則指出，「基於慣例，我們不評論其人事安排」。

在中共二十大前後對台政策上，邱垂正表示，「我們認為中共對台政策，已在『習五條』、『總體方略』及『白皮書』已有綜論，且持續加大反獨促統、反外部勢力干預的全方位對台強勢施壓作為」，他稱陸委會將持續關注二十大前後相關情勢發展及中共對台動態，並審慎評估應處。

另外，關於天津海關查扣上千本印有「中華民國」字樣書籍，邱垂正則批評，「這是極權專制體制典型的箝制人類思想的不文明行徑，陸方相關部門粗暴嚴控行為，無法阻止其民眾對於呼吸自由民主空氣的渴望，只會更加深台灣民眾對中共政權的反感，對於兩岸間的良性互動沒有幫助」。

邱垂正強調，中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部份，他呼籲中共應正視中華民國存在事實。