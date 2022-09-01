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大陸無人機頻飛金馬 陸委會：定採取必要強力反制

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委邱垂正1日對於大陸無人機頻頻飛往金馬地區表示，我國防部一定會適時採取必要且強力的反制作為。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委邱垂正1日對於大陸無人機頻頻飛往金馬地區表示，我國防部一定會適時採取必要且強力的反制作為。（記者廖士鋒／攝影）

大陸無人機近期頻頻飛往外島上空，對此陸委會表示，依法執行空防任務機關得採取必要防衛處置，並強調我國防部定會適時採取必要強力反制作為。

陸委會1日下午舉行記者會，副主委邱垂正表示，依照《兩岸條例》第29條第1項及第31條規定，中國大陸民用航空器，非經主管機關許可，不得進入台北飛航情報區限制區域，倘其未經許可進入台北飛航情報區限制區域，執行空防任務機關得警告飛離或採必要之防衛處置，另據《兩岸條例施行細則》第41條第4款，中國大陸民用航空器未經許可進入金門馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，執行空防任務機關對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備。必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落。

邱垂正表示，面對中共的各種軍事威脅行動，國防部訂有「平時突發狀況應變處置規定」、「戰備規定」、「接戰規定」等相關規定，針對不同情況，而採取相應處置依據，「中共解放軍無人機因非單純民用航空器用途，針對中共以無人機侵擾我方作為，我國防部一定會適時採取必要且強力的反制作為」。

此前金門、馬祖地區多次傳出大陸無人機出現在當地上空的消息，更有拍攝到我守軍的清晰照片流出，而陸軍金門防衛指揮部已於8月30日至31日接連兩天、進行實彈驅離4架次無人機，9月1日進一步以「防衛射擊」擊落進入獅嶼禁限制水域上空的「不明民用空拍機」。

馬祖 金門 中共

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