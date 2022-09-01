美方勸阻致邱太三訪美延期？ 陸委會：與美智庫合作順利

陸委會主委邱太三訪美行程，短短五天之內生變，對於是否因為台海緊張、美方施壓而延後行程，陸委會表示，這是例行性活動，與美國智庫合作順利。

陸委會1日舉行例行記者會，副主委邱垂正對邱太三訪美行程生變表示，原定9月6日應邀於布魯金斯學會（The Brookings Institution）專題演講將順延，9月7日委託遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦的國際研討會將如期舉行，邱垂正指，後續如果確認邱太三赴美行程，會再公布。

至於上述遠景基金會與新美國安全中心研討會的致詞，是否以視訊方式代替？邱垂正則回應稱，目前沒有聽到視訊方式的細部安排。

而目前台海局勢緊張，行程延後的背後，是否因為美方勸阻？邱垂正則強調，這是已經13年的例行性活動，跟美國相關智庫合作非常順利，不過因為公務行程考慮必須加以順延。如果時間得宜、重新安排的話，後續確認赴美行程，會盡快宣布。

此前陸委會在8月26日晚間發布新聞稿，宣告邱太三將應邀赴美訪問，並在美東時間9月6日於美國布魯金斯學會發表「守護台灣民主 確保台海和平」為題之專題演講，另將出席9月7日由陸委會委託遠景基金會與新美國安全中心合辦之國際研討會開幕致詞。