美駐中大使稱讚中國高鐵風馳電掣 讓他沿途欣賞美景

美國駐華大使伯恩斯再次坐上大陸高鐵，這回他坐復興號從北京到上海，還連發四條中英雙語推文誇讚大陸高鐵，讓他得以在旅途中欣賞美麗的農田、群山和村莊。

觀察者報導，9月1日，伯恩斯發文稱其首次以官方身分到訪美國駐上海總領事館。8月31日，他在推特上用中英雙語表示自己再次選擇乘坐復興號列車外出，稱風馳電掣地穿行在鄉間的中國高鐵「令人讚歎」。

伯恩斯是在今年3月抵達北京成為新一任美國駐中國大使，6月12日，伯恩斯首次出京訪問，乘坐復興號列車前往武漢，他也曾發佈多條推文稱讚中國高鐵。

按伯恩斯在推特上發布的照片，他應是乘座高鐵的一等座車廂，北京至上海（1318公里）票價是933元人民幣（約4千元台幣）。

觀察者引述伯恩斯在推文後評論區裡的網友留言：「很高興看到伯恩斯先生終於改變了他對中國的講話風格」。還有人苦口婆心規勸著：「只有當所有大國齊心協力，共同進步而不是互相貶低時，世界才會繁榮」；「將彼此視為朋友，而不是敵人。尊重彼此的文化，包容差異」；「永遠不要評判別人或要求別人和你一樣」。

觀察者的報導稱，網友們的留言耐人尋味，因為8月19日，伯恩斯接受美媒CNN採訪時發表「涉台錯誤」言論，妄稱中國大陸對美國國會眾議長裴洛西訪台「過度反應」，結果引發大陸外交部發言人與大陸網民的抨擊其言論是顛倒黑白、不思悔改，倒打一耙。

報導暗酸伯恩斯到中國就任這6個月來，存在感一直不是很強，但近一段時間裡借美國國會眾議長裴洛西訪台事件刷了一波「負」流量。

報導稱，伯恩斯一邊發表著詆毀中國政府的言論，一邊又在社交媒體上誇讚中國高鐵。似曾相識的戲碼，在伯恩斯剛來中國履職時也曾發生。

伯恩斯6月12日乘坐復興號高鐵前往武漢時稱讚中國高鐵，但轉頭（16日）就在一次會議上宣稱，中國的疫情防控「動態清零」政策對外商投資來說是一個不好的消息，起到了負面作用。

現年65歲的伯恩斯是哈佛大學甘迺迪政府學院國際關係教授，此前在美國政府從事外交工作27年。他曾先後擔任白宮國家安全委員會俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務高級主任，國務院發言人、美國駐希臘大使和駐北約大使，2005年至2008年擔任美國國務院負責政治事務的副國務卿。