習近平前進20大 專家：可連任無虞

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】疫情、房地危機與青年失業率危機仍存，但卻不影響習大大的連任之路！中國共產黨20大將近，外界評估，儘管清零政策、國內經濟狀況，讓該國領導人習近平飽受批評，但不至於影響到他的連任之路。專家分析，習近平過去已經透過「反貪腐」運動剿除政敵，並已安插好人事，大權仍集中於一人之手。

危機反而是轉機？

《CNN》報導，距離中國共產黨第20次全國代表大會，剩不到2個月的時間，外界普遍認為，習近平於2018年打破該國憲法的國家領導人任期限定，能在此次全代會順利鞏固自己的地位，繼續掌權五年。

但習近平穩住自己的冠冕之前，國內許多不滿的聲音恐形成變數。首先，「新冠清零政策」，已經引發公眾的強烈不滿，更對無止盡的防疫措施感到憤慨；其次，「高失業與房地危機」，青年失業率飆升到歷史新高，房地產更出現泡沫化危機；最後，「與西方國家的緊張關係」，在俄烏戰爭後，中國與歐美的關係進一步惡化，也引發國內部分民眾擔憂。

然而，中國政治專家指出，習近平權力受到威脅的狀況被誇大了，過去他就發起「反貪腐運動」，剷除許多政敵、異己，更培養了一群忠誠的官員。芝加哥大學政治學家楊大力指出，「對領導人而言，有時候挑戰反而是轉機，像習近平這樣的威權領導人，經常利用危機找出政敵，進而增強自己的權力」。

常委都已敲定

《衛報》報導，目前20大釋出的訊息很少，至少能確定該會議將於10月16日開始，會中將匯集超過2千名黨員，並從中選出7名常務委員。但專家分析表示，目前黨內的分歧都已經得到控制，新委員會的人選很可能都已經敲定。

專門運用科技鑽研中國法規的人工智慧企業家曼努爾指出，共產黨內有一種默契，即只有67歲以下的領導人能夠續任，68歲以上的官員則會被半強制退休，此不成文的規定又被稱為「七上八下」。

共富目標是難題

但至今69歲的習近平似乎沒有受到「七上八下」規定的任何干擾，推測在20大之後，能繼續擔任中國總書記、中央軍委主席等職位，並持續推行的政策目標。

曼努爾表示，習近平非常重視「鄉村振興」，強化農村地區的水土管理，更承諾中國要達成「共富」的目標，解決國內懸殊的貧富差距。

他認為，目前習近平最大的問題就在於步履蹣跚的經濟狀況，加上房地產危機、綠色能源轉型等問題時，要達成共富目標可說是「困難重重」。

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