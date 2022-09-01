港方清盤人委任公司接管「台蘋」 陸委會：將立即阻止

針對香港壹傳媒清算人你委任台灣公司進行「台蘋」清算與業務處理事宜，陸委會表示嚴正關切，且強調，任何行為如屬香港清盤令在台效力之延伸，依法無效，並警告倘若港方執意執行，會立即採取相關作為、阻止「惡法效力滲透台灣」。

陸委會1日上午發布新聞稿指出，香港壹傳媒高層於去年分別遭受拘捕清算，主要是源自於「港版國安法」此一惡法，而港方依此惡法所為之相關判決或作為，依據「港澳條例」第42條及「民事訴訟法」第402條等相關規定，顯有悖我國之公共秩序或善良風俗，且迄未經我方法院裁定同意，依法應不認其效力。任何行為如屬香港清盤令在台效力之延伸，依法無效。

陸委會表示，「倘港方執意將惡法黑手伸入台灣，我相關機關將依法立即採取相關作為，阻止惡法之效力滲透來台；本會亦正告相關國人不應配合執行惡法，以免觸犯我國法律」。

此前對於「台蘋」（香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司）的清算事宜，經民連8月31日晚間召開記者會稱，接獲爆料指出，香港清盤人委任的崇正管理顧問公司及會計師薛又瑋，1日早上將前往內湖蘋果日報大樓，接管資料庫及銀行帳戶。

台灣蘋果新聞網8月31日熄燈後，9月1日改為「壹蘋新聞網」上線，新東家為新加坡企業家潘杰賢，絕大多數員工來自於原先台蘋人馬。